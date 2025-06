Moins de 3.200 morts sur les routes de France métropolitaine en 2024

Photo : AFP/VNA/CVN

L'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) a relevé l'an passé 3.193 décès dans l'Hexagone, soit une hausse de 0,8%, ainsi que 236.000 blessés.

Le bilan de l'accidentalité routière s'élève au total à 3.432 morts en incluant l'outre-mer, ce qui confirme les premiers chiffres présentés en janvier.

"Pour la seconde année consécutive, le nombre de personnes tuées sur les routes reste sous la barre des 3.200 morts", a commenté dans un communiqué François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre de l'Intérieur.

"Ces résultats sont à porter au crédit de tous les usagers de la route qui respectent les règles, et de tous les professionnels engagés pour garantir leur sécurité et entretenir les routes, parfois au péril de leur vie", a-t-il ajouté.

Plus de trois quarts des tués et des blessés graves sont des hommes, pointe la sécurité routière, qui rappelle que la vitesse et l'alcool sont les deux premiers facteurs d'accidents mortels.

Les autorités appellent les usagers de la route à "la plus grande prudence" à l'approche des départs en vacances d'été.

AFP/VNA/CVN