Vietnam et R. de Corée visent le commerce bilatéral de 100 milliards d'USD en 2025

S'exprimant lors du petit-déjeuner débat, le Premier ministre a déclaré qu'après plus de 30 ans d'établissement, les relations Vietnam - République de Corée n'avaient jamais été aussi bonnes qu'aujourd'hui.

Les deux pays sont devenus des partenaires majeurs l'un pour l'autre dans de nombreux domaines. La République de Corée continue de maintenir sa position de premier partenaire en matière d'investissement direct, de deuxième en aide publique au développement (APD) et dans le tourisme et de troisième dans l'emploi et le commerce du Vietnam.

En 2023, le commerce bilatéral a atteint 76,1 milliards d'USD. Les investissements directs sud-coréens injectés au Vietnam ont atteint plus de 87 milliards d'USD, avec environ 10.000 projets.

Actuellement, la communauté vietnamienne en République de Corée compte près de 300.000 personnes tandis que la communauté sud- coréenne au Vietnam, environ 200.000 personnes. Les deux pays comptent environ 80.000 familles multiculturelles.

Le chef du gouvernement vietnamien a souhaité que les entreprises sud-coréennes continuent à développer leurs activités d'investissement au Vietnam, conformément au partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la République de Corée.

Lors de l’événement, les dirigeants de grandes entreprises sud-coréennes telles que Hyundai Motors, GS Energy, Doosan Enerbility, KB Financial Group, Hana Financial Group, Shinhan Bank, MB Bank, POSCO International, TKG Taekwang, Seegene Medical Foundation... ont bien estimé l'environnement de l’investissement au Vietnam et ont déclaré qu'ils coopéraient et investissaient efficacement au pays.

Les entreprises sud-coréennes ont souhaité continuer à investir au Vietnam dans les domaines énergétiques, notamment les énergies renouvelables et l’énergie GNL, dans la fabrication de moteurs d'avions, la construction navale, la construction des centres de données synchrones et interconnectés, la numérisation de services publics ; à ouvrir des succursales bancaires ; à prendre soin de la santé des gens... Les entreprises ont aussi souhaité que les ministères, branches et agences vietnamiennes continuent à réformer les procédures administratives, avoir des politiques pour soutenir le développement de ces industries, aider la formation et l'utilisation de la main d'œuvre…

En conclusion, le chef du gouvernement vietnamien a espéré que les entreprises sud-coréennes continueraient à accroître leurs investissements et leur coopération avec le Vietnam, dans le but de porter le commerce bilatéral à 100 milliards d'USD en 2025 et à 150 milliards d'USD en 2030.

Il a proposé qu'en plus de la coopération dans les domaines traditionnels, les deux parties renforçaient leur coopération dans le développement de l'économie numérique, de l'économie verte, de l'économie circulaire, de l'économie du partage, de l'économie de la connaissance et d'autres industries émergentes telles que l'intelligence artificielle.

Pham Minh Chinh a demandé aux entreprises sud-coréennes de continuer à soutenir le Vietnam en matière de financement, de construction d'infrastructures, de consultation sur l'amélioration des institutions et des politiques, de formation de ressources humaines de haute qualité et d'amélioration de la capacité d’administration intelligente (à la fois la gouvernance d'entreprise et la gouvernance nationale).

Il a demandé aux investisseurs sud-coréens de continuer à participer activement au travail de sécurité sociale, en soutenant les personnes en difficulté et touchées par les catastrophes naturelles, les personnes vivant dans les zones reculées, frontalières et insulaires ; à aider les entreprises vietnamiennes à participer à la chaîne de valeur des entreprises sud-coréennes et à la chaîne de valeur mondiale.

Pham Minh Chinh a affirmé que le gouvernement vietnamien s'engageait à toujours écouter, accompagner, soutenir et créer des conditions favorables pour que les investisseurs étrangers en général et les investisseurs sud-coréens en particulier investissent et fassent des affaires efficacement et durablement au Vietnam.

