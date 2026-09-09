Delta du Mékong : renforcer la gouvernance pour libérer le potentiel des PME

Le Delta du Mékong offre de nouvelles perspectives aux entreprises pour élargir leurs marchés, accroître leur productivité et intégrer les innovations technologiques. Toutefois, la gouvernance d’entreprise demeure un défi majeur pour la majorité des petites structures.

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Les investissements dans les infrastructures de transport, le développement de la logistique, la promotion de la transformation numérique et la montée en gamme des produits agricoles créent des conditions favorables au développement des entreprises dans le Delta du Mékong. À Cân Tho (Sud), les programmes d’accompagnement à la transition numérique pour la période 2026-2030 ciblent spécifiquement les petites et moyennes entreprises (PME). Ils couvrent un large éventail de besoins, allant de l’évaluation de la maturité numérique et de l’élaboration de feuilles de route à la formation des dirigeants et à l’accès à des solutions de gestion des données, d’intelligence artificielle (IA), de logiciels de gestion et d’automatisation.

Néanmoins, pour une grande majorité de ces petites structures aux ressources limitées, tirer parti de ces opportunités exige également un renforcement des compétences en matière de gouvernance.

Selon le Rapport économique annuel 2025 sur le Delta du Mékong, publié par la VCCI et l’École de politiques publiques et de management Fulbright, les très petites entreprises (TPE) représentent 87,8% du tissu entrepreneurial de la région, tandis que les entreprises de taille moyenne n’en représentent que 1,8%. Fait marquant, la proportion de très petites entreprises parvenant à franchir le cap pour devenir de petites entreprises a fortement diminué, passant de 9,1% sur la période 2001-2002 à seulement 1,3% sur la période 2022-2023.

Photo : CTV/CVN

Le défi d’une gouvernance plus structurée

En raison de leur taille modeste et de leurs ressources limitées, les dirigeants d’entreprise sont souvent contraints de cumuler les fonctions, supervisant simultanément la gestion opérationnelle, les ressources humaines et le traitement des aléas du quotidien. À mesure que l’activité se développe, un mode de gouvernance reposant essentiellement sur l’expérience personnelle montre ses limites lorsque l’entreprise n’a pas encore formalisé ses procédures, mis en place un mécanisme de délégation des pouvoirs ou déployé des outils d’aide à la décision.

L’IA, un outil d’aide à la décision

Linh Dang, dirigeante d’une entreprise de services à Cân Tho, explique qu’en raison de la taille réduite de sa structure et de ses effectifs limités, elle doit très souvent gérer directement et suivre de près de nombreuses tâches, tout en s’appuyant largement sur son expérience et son jugement personnels pour piloter l’activité.

Selon elle, dans un contexte de contraintes budgétaires et d’effectifs limités, le recrutement ne constitue pas systématiquement la réponse la plus adaptée. L’entreprise peut plutôt réorganiser son fonctionnement en standardisant les processus qui peuvent l’être, en déléguant certaines responsabilités aux équipes et en intégrant les technologies aux étapes clés de son activité.

Linh Dang indique appliquer désormais cette démarche au sein de son entreprise. Les tâches répétitives sont prises en charge ou optimisées grâce à des outils technologiques et à l’intelligence artificielle, ce qui réduit le temps de traitement pour le personnel et permet à la direction de se concentrer sur les missions stratégiques nécessitant arbitrage et vision à long terme.

L’intelligence artificielle peut accompagner les entreprises dans de nombreux domaines, tels que le traitement de l’information, l’automatisation de certaines tâches et l’analyse des données. Toutefois, le choix des outils et leurs modalités d’intégration opérationnelle dépendent étroitement des spécificités de l’activité et des besoins propres à chaque organisation.

Pour les petites structures, le déploiement de l’IA ne se limite donc pas à la maîtrise d’outils techniques : il exige également de renforcer les compétences en matière de gestion des données, de formulation des problématiques et de prise de décision.

Dans cette perspective, le programme de MBA intégré à l’IA (SeMBA in AI), développé par l’Institut de gestion et de technologie FSB, relevant de l’Université FPT, met l’accent sur une formation aux sciences de gestion combinée à une culture de l’application de l’IA et des données en entreprise. Ainsi, 25% du cursus est consacré à l’utilisation concrète de l’IA dans le pilotage des activités, couvrant le management organisationnel et les ressources humaines, le marketing digital, la comptabilité et la finance pour dirigeants, ainsi que l’analyse des données d’entreprise et la prise de décision stratégique.

Former les dirigeants aux enjeux de demain

Selon Trân Thanh Ngoc Châu, étudiante du programme SeMBA in AI sur le campus de Cân Tho, cette formation lui a permis de faire évoluer sa démarche professionnelle, passant d’une gestion essentiellement opérationnelle, menée au coup par coup, à une véritable vision stratégique. Au lieu de prendre elle-même en charge une multitude de tâches, elle privilégie désormais une approche globale des enjeux, appuie ses décisions sur des données probantes et délègue davantage de responsabilités à ses collaborateurs. Dans ce cadre, l’IA lui sert d’outil d’aide à la décision, lui permettant d’arbitrer avec davantage de rapidité et de précision.

Les étudiants du cursus SeMBA in AI bénéficient également des perspectives croisées apportées par une communauté de plus de 10 000 apprenants à l’échelle nationale, composée à 70% de cadres et de dirigeants. Ngoc Châu décrit cet écosystème comme une "communauté d’influenceurs et de décideurs en miniature", un espace d’échange où chacun confronte les défis concrets de son entreprise afin de dégager des approches novatrices qu’un dirigeant isolé, s’appuyant uniquement sur sa propre expérience, aurait davantage de difficultés à concevoir.

Le SeMBA in AI est un programme de Master en administration des affaires (MBA) intégrant l’intelligence artificielle, sanctionné par un diplôme national de Master délivré par l’Université FPT. Ce cursus vise à développer les compétences en matière de gouvernance fondée sur l’IA et l’analyse des données d’entreprise.

Le programme SeMBA in AI ouvre actuellement ses inscriptions à Hanoï, Dà Nang, Hô Chi Minh-Ville et Cân Tho. Pour découvrir le parcours de formation et les modalités de bourse, rendez-vous sur caohoc.fpt.edu.vn.

Truong Giang/CVN