Airbus propose cinq appareils A350-900 à Vietnam Airlines

Dans le cadre de la visite officielle du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, en France du 10 au 12 septembre, Vietnam Airlines et Airbus ont procédé à l’échange d’un protocole d’accord portant sur l’offre commerciale de cinq A350-900. La livraison de ces avions est prévue pour la période 2033-2034.

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Photo : Vietnam Airlines/CVN

Un jalon majeur de la coopération aéronautique franco-vietnamienne, cet accord s’inscrit dans la stratégie d’expansion du réseau long-courrier de Vietnam Airlines après 2030. Sur cette base, les deux partenaires finaliseront les modalités techniques et financières en vue de concrétiser cet investissement.

Vietnam Airlines a identifié l’acquisition de 30 avions gros-porteurs après 2030 comme un projet phare de sa stratégie de développement de flotte. Ce plan vise à répondre à la croissance rapide du marché international, à accroître les capacités d’exploitation des liaisons moyen et long-courriers, tout en consolidant la compétitivité du transporteur national.

Préparer l’avenir

L’intégration d’un nombre important de nouveaux appareils nécessite généralement plusieurs années, de la sélection des modèles à l’élaboration des plans financiers et à la négociation avec les constructeurs, jusqu’à la réception des avions, la formation du personnel et la mise en place des dispositifs de maintenance. Alors que les compagnies aériennes intensifient leurs investissements après la phase de reprise du secteur, une préparation précoce permet à Vietnam Airlines d’anticiper davantage ses besoins et de saisir plus efficacement les opportunités, tout en optimisant ses ressources d’exploitation.

Photo : Vietnam Airlines/CVN

Lê Hông Hà, directeur général de Vietnam Airlines, a déclaré : “Sur les lignes internationales moyen et long-courriers, la qualité des produits, l’efficacité opérationnelle et la stabilité de la flotte sont des facteurs déterminants. Le protocole d’accord avec Airbus constitue une base permettant aux deux parties de poursuivre l’étude d’options de coopération adaptées, aidant ainsi Vietnam Airlines à mieux se préparer à la croissance et à la concurrence dans les années à venir”.

Sur le marché des gros-porteurs, l’Airbus A350 s’impose comme l’un des appareils de nouvelle génération les plus performants au monde, avec plus de 730 unités actuellement en service au sein de flottes aériennes mondiales. Ce modèle est plébiscité par de nombreuses compagnies pour les vols long-courriers grâce à son grand rayon d’action, son efficacité énergétique et le design moderne de sa cabine passagers.

Vietnam Airlines maintient depuis de nombreuses années un partenariat solide avec Airbus, couvrant aussi bien la maintenance technique que la gestion opérationnelle. La compagnie exploite actuellement 81 appareils conçus par l’avionneur européen, dont 67 A320 et A321, ainsi que 14 A350. Vietnam Airlines a été la 2e compagnie au monde à mettre en service l’Airbus A350-900 dès 2015. Ce modèle joue aujourd’hui un rôle clé sur ses liaisons internationales long-courriers. L’étude de l’intégration d’appareils identiques permet au transporteur de maintenir une homogénéité dans l’exploitation, la formation, l’ingénierie et la maintenance.

Photo : Vietnam Airlines/CVN

Benoît de Saint-Exupéry, vice-président exécutif chargé des ventes d’avions commerciaux chez Airbus, a souligné : “Vietnam Airlines est un partenaire historique et majeur d’Airbus au Vietnam. Nous apprécions et remercions Vietnam Airlines d’avoir choisi d’ajouter de nouveaux appareils à sa flotte d’A350 existante. Grâce à ses capacités sur les lignes long-courriers et à son efficacité opérationnelle, l’A350-900 répondra aux besoins d’extension du réseau international de Vietnam Airlines au cours des prochaines années. Airbus se réjouit de continuer à accompagner Vietnam Airlines dans son développement et la modernisation de sa flotte”.

Pour répondre à ses besoins immédiats, Vietnam Airlines continue d’affréter des avions supplémentaires adaptés aux lignes internationales, afin de répondre à la forte reprise de la demande de voyages et de connectivité. Ce dispositif permet à la compagnie de gérer ses ressources de manière plus proactive, d’améliorer la qualité de ses services et de maintenir des programmes de vols stables, en parallèle de ses orientations d’investissement à long terme.

Huong Linh/CVN