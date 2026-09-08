Avec Vietjet, partez à la découverte de l’automne

À l’occasion de la saison dorée de l’automne et de la journée promotionnelle du 9 septembre, Vietjet offre à ses clients trois jours de promotions exceptionnelles : des billets Eco à partir de 0 dông (hors taxes et frais), ainsi qu’une réduction de 22% sur les billets Deluxe. De quoi permettre aux voyageurs de préparer plus facilement leurs prochaines escapades et de découvrir de nouvelles destinations.

Du 8 septembre 2026 à 00h00 au 10 septembre 2026 à 23h00, les passagers réservant leurs billets sur le site officiel de Vietjet et via l’application Vietjet Air peuvent bénéficier de nombreuses offres attractives. Les billets Eco sont proposés à partir de 0 dông (hors taxes et frais) sur les liaisons domestiques vietnamiennes et internationales.

Par ailleurs, les clients achetant des billets Deluxe sur les liaisons internationales et utilisant le code promotionnel SALE99 bénéficient d’une réduction allant jusqu’à 22% sur le tarif du billet, hors taxes et frais.

Cette campagne promotionnelle s’applique aux vols effectués du 10 septembre 2026 au 10 septembre 2027, offrant ainsi aux passagers davantage de possibilités pour organiser à l’avance leurs prochains voyages.

Le réseau international de Vietjet poursuit son expansion, offrant toujours plus de choix aux voyageurs et renforçant les liaisons entre les pays et les destinations touristiques attrayantes. Au cours des derniers mois de 2026 et au début de 2027, Vietjet inaugurera plusieurs nouvelles liaisons reliant notamment Hanoï à Prague (République tchèque), Almaty (Kazakhstan) et Tainan (Chine), Hanoï et Hô Chi Minh-Ville à Cebu et Clark (Philippines), Hô Chi Minh-Ville à Chiang Mai (Thaïlande), ainsi que Dà Nang à Osaka (Japon). La compagnie reliera également Hô Chi Minh-Ville à l’aéroport de Western Sydney, à Sydney (Australie).

Chaque ville offre une atmosphère particulière et de nouvelles expériences à découvrir. Les billets sont d’ores et déjà disponibles sur les canaux officiels de Vietjet. Les voyageurs sont invités à ne pas manquer ces opportunités.

Réservez dès maintenant votre vol avec Vietjet et profitez pleinement de chaque voyage à bord d’une flotte moderne et économe en carburant. Les passagers pourront également déguster de savoureux plats chauds mettant à l’honneur les cuisines vietnamienne et internationale, tels que le pho Thìn, le bánh mì ou encore le café au lait glacé vietnamien, servis par un équipage professionnel et attentionné.

À bord, Vietjet propose également de nombreux programmes culturels et artistiques, permettant aux passagers de vivre des expériences riches et originales à quelque 10.000 m d’altitude.

Minh Thu/CVN