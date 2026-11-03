Vietjet : hausse de 41% du chiffre d’affaires sur neuf mois

Vietjet (HOSE : VJC) a publié ses résultats financiers pour les neuf premiers mois de 2026, avec un chiffre d’affaires consolidé de 74.385 milliards de dôngs, en hausse de 41% sur un an, soit 86% de son objectif annuel. La compagnie a transporté plus de 20,7 millions de passagers, poursuivant l’expansion de son réseau international ainsi que ses investissements dans les capacités opérationnelles, les technologies et les services.

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Photo : VJ/CVN

Croissance du chiffre d’affaires et valorisation du modèle aérien hybride

Au troisième trimestre 2026, Vietjet a opéré 39.000 vols et transporté 7,3 millions de passagers. Son chiffre d’affaires consolidé s’est établi à 22.849 milliards de dôngs.

Sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires consolidé a atteint 74.385 milliards de dôngs, tandis que le bénéfice après impôts s’est élevé à 1.721 milliards de dôngs, représentant respectivement 86% et 82% des objectifs annuels. La société mère a enregistré un chiffre d’affaires de 67.857 milliards de dôngs, en progression de 30%, et un bénéfice après impôts de 1.467 milliards de dôngs, soit 80% de son objectif annuel.

Ces performances reposent sur les activités de transport de passagers et de marchandises, les services auxiliaires ainsi que les opérations commerciales et financières liées aux appareils, conformément au plan établi. Elles témoignent de la flexibilité du modèle aérien hybride adopté par la compagnie.

Au 30 septembre 2026, le total des actifs consolidés s’élevait à 152.800 milliards de dôngs. Le ratio de dette nette sur fonds propres était de 2,4 fois, tandis que le ratio de liquidité atteignait 1,38. Sur les neuf premiers mois de l’année, Vietjet a contribué au budget de l’État à hauteur de plus de 5.944 milliards de dôngs.

Renforcement des liaisons entre l’Asie du Sud-Est, l’Asie centrale et l’Europe

Au cours des neuf premiers mois de 2026, Vietjet a transporté plus de 20,7 millions de passagers sur 111.700 vols et acheminé plus de 58.000 tonnes de marchandises. Son réseau compte désormais 223 lignes, dont 176 internationales et 47 domestiques, reliant plusieurs grands pôles économiques, touristiques et commerciaux.

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Le lancement des nouvelles lignes Hanoï - Almaty, Hanoï - Prague et Almaty -Prague renforce les connexions entre l’Asie du Sud-Est, l’Asie centrale et l’Europe. En Asie du Sud, la compagnie exploite la liaison Hô Chi Minh-Ville - Colombo et commercialise de nouvelles lignes reliant Hanoï et Hô Chi Minh-Ville à Colombo et aux Maldives. Elle poursuit également son développement sur les marchés Halal, qui présentent un fort potentiel.

Vietjet a par ailleurs annoncé l’ouverture de la ligne Hô Chi Minh-Ville - Western Sydney, dont l’exploitation est prévue à partir de janvier 2027, afin de saisir les opportunités offertes par cette nouvelle porte d’entrée aérienne de l’Australie.

La compagnie poursuit également l’expansion de sa flotte avec la réception de son onzième Boeing 737-8 à Seattle, aux États-Unis.

Investissements technologiques et renforcement des capacités à long terme

Vietjet intensifie ses partenariats avec des acteurs majeurs des secteurs aérien et technologique, notamment dans les domaines de l’efficacité énergétique, de la gestion des matériels, de l’intelligence artificielle, des technologies numériques et de la cybersécurité. Sa coopération avec Starlink (SpaceX) vise à déployer l’Internet satellitaire à haut débit à bord de ses appareils, afin d’améliorer l’expérience des passagers.

Le service TotalCare® de Rolls-Royce contribue à optimiser les performances et la maintenance des moteurs Trent 7000 équipant la flotte d’A330neo. Parallèlement, le partenariat avec CFM International pour le développement des capacités de maintenance des moteurs LEAP, ainsi que le projet de centre de maintenance aéronautique à Long Thành, constituent des leviers stratégiques pour renforcer l’autonomie technique de Vietjet et développer les services aéronautiques au Vietnam.

Les investissements dans les ressources humaines se poursuivent également. Au cours des neuf premiers mois de l’année, l’Académie de l’aviation Vietjet a organisé plus de 13.200 sessions de formation, accueillant plus de 137.300 participants. De son côté, AirportNEO étend ses services d’assistance au sol dans les principaux aéroports, au bénéfice de Vietjet comme des compagnies aériennes internationales.

Vietjet a été distinguée par CAPA (Centre for Aviation) en tant que "Compagnie aérienne low-cost/hybride de l’année en Asie". Elle figure également dans le classement des "50 meilleures sociétés cotées du Vietnam en 2026", publié par Forbes Vietnam.

À l’approche de la haute saison de fin d’année, Vietjet prévoit de poursuivre la réception de nouveaux appareils, d’adapter son réseau à l’évolution de la demande et d’améliorer la qualité de ses services ainsi que son efficacité opérationnelle.

En plaçant la sécurité au premier rang de ses priorités, la compagnie entend également maintenir une discipline financière rigoureuse, optimiser ses ressources et renforcer ses partenariats internationaux, afin de consolider les bases de sa croissance à long terme.

Minh Thu/CVN