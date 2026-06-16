Vietjet intègre le Top 50 des entreprises du développement durable

Vietjet Air vient d’être distinguée dans deux catégories : "Transport durable exemplaire" et "Stratégie des ressources humaines au service du développement durable", dans le cadre du classement "Top 50 des entreprises vietnamiennes exemplaires en matière de développement durable 2026" (Top 50 CSA), décerné par le magazine Nhip Câu Dâu Tu . Il s’agit de la troisième année consécutive que la compagnie figure dans ce classement, réaffirmant ainsi son engagement en faveur du développement durable et son objectif d’atteindre la neutralité carbone (Net Zero) d’ici 2050.

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Photo : VJ/CVN

Évaluée selon des critères rigoureux relatifs à l’environnement, au social et à la gouvernance (ESG) par un comité composé d’experts et de dirigeants reconnus au Vietnam et à l’international, Vietjet a été saluée pour l’efficacité de ses initiatives en matière de protection de l’environnement et de développement durable. Le classement Top 50 CSA récompense chaque année les entreprises les plus performantes dans la mise en œuvre de stratégies durables, la promotion de la croissance verte et l’exercice de leur responsabilité sociale. Cette année, aux côtés de Vietjet, figurent également des entreprises majeures de l’économie vietnamienne telles que FPT, Masan Group et Thê Gioi Di Dông.

Pionnière de la transition écologique dans le secteur aérien, Vietjet applique les technologies numériques et l’intelligence artificielle afin d’optimiser ses opérations, améliorer son efficacité d’exploitation et réduire sa consommation de carburant. La compagnie investit continuellement dans une flotte de nouvelle génération permettant de diminuer jusqu’à 20% la consommation de carburant et jusqu’à 38% les émissions de CO2 par rapport aux anciens appareils. Elle participe également au développement et à l’utilisation du carburant d’aviation durable (SAF), contribuant progressivement à la réalisation de son engagement Net Zero à l’horizon 2050, conformément aux objectifs internationaux.

Parallèlement à ses initiatives environnementales, Vietjet favorise un environnement de travail multiculturel et inclusif, comptant plus de 9.000 collaborateurs issus de 66 pays et territoires. Les femmes représentent 43,55% des effectifs et près de 30% des postes de direction. La compagnie investit également fortement dans le développement des compétences grâce à l’Académie d’aviation Vietjet, certifiée selon les normes européennes. Celle-ci dispense chaque année des formations à environ 50.000 stagiaires, répondant aux besoins en formation des pilotes, des personnels navigants commerciaux, des ingénieurs aéronautiques, des agents de régulation des vols et d’autres professionnels de l’aviation, tant pour la compagnie que pour l’ensemble du secteur aérien régional.

Précurseur dans les actions de protection de l’environnement, de développement durable et de sensibilisation communautaire, Vietjet a déjà reçu de nombreuses distinctions internationales, notamment dans les catégories "Top des compagnies aériennes durables au niveau mondial" et "Meilleur employeur d’Asie". La compagnie poursuit sa mission de connecter les individus, les économies et les opportunités de développement, tout en accompagnant la croissance verte, l’intégration internationale et la construction d’un avenir meilleur pour les communautés.

Minh Thu/CVN