Le Premier ministre choisit Vietjet pour aller participer au Sommet ASEAN - Russie

Dans la matinée du 16 juin, le Premier ministre Lê Minh Hung, accompagné d’une délégation de haut niveau, a quitté Hanoï à bord d’un vol commercial de la compagnie aérienne privée Vietjet pour se rendre à Kazan, en Fédération de Russie, afin de participer au Sommet commémorant le 35 e anniversaire des relations ASEAN - Russie.

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Le choix du chef du gouvernement de voyager aux côtés des passagers sur un vol commercial, plutôt que d’utiliser un avion gouvernemental dédié, a donné une image simple, proche et conviviale, illustrant son attachement aux citoyens et aux entreprises vietnamiennes dans le processus d’intégration internationale du pays.

Photo : Vietjet/CVN

Cette visite officielle se déroule du 16 au 18 juin, à l’invitation du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, dans un contexte où les relations entre le Vietnam et la Russie continuent de se renforcer et de se développer sur la base de leur partenariat stratégique global. Elle marque également le 35e anniversaire de l’établissement du dialogue ASEAN - Russie.

La présence de la délégation vietnamienne de haut niveau à ce sommet confirme le rôle proactif, dynamique et responsable du Vietnam au sein de l’ASEAN, tout en contribuant au renforcement de la coopération, des liens économiques et commerciaux ainsi que des échanges entre les peuples de l’ASEAN et de la Fédération de Russie.

Photo : Vietjet/CVN

Au-delà du transport des passagers, ce vol commercial contribue également à accompagner les grands événements diplomatiques du pays, en portant auprès de la communauté internationale l’image d’un Vietnam dynamique, ouvert sur le monde et animé par l’ambition d’aller toujours plus loin.

Minh Thu/CVN