Le Premier ministre choisit Vietjet pour aller participer au Sommet ASEAN - Russie

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Le choix du chef du gouvernement de voyager aux côtés des passagers sur un vol commercial, plutôt que d’utiliser un avion gouvernemental dédié, a donné une image simple, proche et conviviale, illustrant son attachement aux citoyens et aux entreprises vietnamiennes dans le processus d’intégration internationale du pays.
|Le Premier ministre Lê Minh Hung choisit Vietjet pour le Sommet ASEAN - Russie.
|Photo : Vietjet/CVN
Cette visite officielle se déroule du 16 au 18 juin, à l’invitation du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, dans un contexte où les relations entre le Vietnam et la Russie continuent de se renforcer et de se développer sur la base de leur partenariat stratégique global. Elle marque également le 35e anniversaire de l’établissement du dialogue ASEAN - Russie.
La présence de la délégation vietnamienne de haut niveau à ce sommet confirme le rôle proactif, dynamique et responsable du Vietnam au sein de l’ASEAN, tout en contribuant au renforcement de la coopération, des liens économiques et commerciaux ainsi que des échanges entre les peuples de l’ASEAN et de la Fédération de Russie.
|Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung et une délégation de haut niveau sont arrivés à l’aéroport international Gabdoulla Toukaï de Kazan, capitale de la République du Tatarstan (Fédération de Russie), pour participer au Sommet commémoratif ASEAN - Russie.
|Photo : Vietjet/CVN
Au-delà du transport des passagers, ce vol commercial contribue également à accompagner les grands événements diplomatiques du pays, en portant auprès de la communauté internationale l’image d’un Vietnam dynamique, ouvert sur le monde et animé par l’ambition d’aller toujours plus loin.
Minh Thu/CVN