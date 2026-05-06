Valeur de marque : Vietjet enregistre une forte croissance

La société de services au sol Airport NEO, issue du Centre d’exploitation des services au sol de Vietjet (VJGS), a assuré le premier vol international régulier d’Air India à destination de Hanoï le 1 er mai 2026. Cet événement intervient dans un contexte où la valeur de la marque de Vietjet a doublé, faisant de la compagnie aérienne celle dont la croissance de la valeur de marque est la plus rapide au monde en 2026.

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Photo: VJ/CVN

Grâce à un système de normes strictes en matière de sûreté et de sécurité, ainsi qu’à des capacités opérationnelles et une qualité de service conformes aux standards internationaux, Airport NEO fournit l’ensemble des services au sol pour les vols internationaux réguliers à destination et au départ de Hanoï de la compagnie aérienne nationale indienne.

Officiellement opérationnel depuis 2020, VJGS s’est développé pour devenir Airport NEO, avec un écosystème de services complet, allant de l’assistance aux passagers, aux services au sol pour les aéronefs, au contrôle du chargement, à la fourniture de services à bord, au nettoyage des cabines, jusqu’aux services techniques sur les aires de stationnement et à d’autres services commerciaux au terminal, le tout avec des équipements modernes et une équipe professionnelle et dévouée. Outre l’auto-assistance pour les vols de Vietjet, permettant à l’entreprise de maîtriser ses opérations, d’assurer la sécurité, la qualité de service et de maintenir un taux élevé de ponctualité, la prestation de services pour une compagnie aérienne étrangère confirme une fois de plus sa capacité à répondre aux normes internationales les plus strictes.

Dans les temps à venir, l’entreprise continuera d’investir dans les infrastructures, les équipements et les ressources humaines, afin de fournir des services au sol fiables aux compagnies aériennes nationales et internationales. Airport NEO contribue également à compléter la chaîne de produits et services aéronautiques dans la stratégie globale du groupe Vietjet.

Parallèlement à cette avancée, Vietjet a été reconnue comme la compagnie aérienne affichant la plus forte croissance de marque au monde en 2026, avec une valeur atteignant 906 millions de dollars, soit une hausse de 117%, selon le rapport Airlines 50 2026 de Brand Finance. Cette croissance est portée par une expansion remarquable sur des marchés internationaux clés tels que l’Australie, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud, l’Indonésie, le Kazakhstan…, un coefficient de remplissage maintenu au-dessus de 86%, ainsi que des revenus auxiliaires représentant plus de 41% du chiffre d’affaires total. Vietjet s’impose ainsi avec force, aux côtés des plus grandes marques aériennes mondiales.

Minh Thu/CVN