Bac Giang

Vietcombank soutient la construction de maisons du cœur pour des foyers démunis

Photo : Minh Linh/CVN

Ce soutien est l’une des activités de la succursale visant à répondre au programme de sensibilisation et d’assistance à la construction de nouvelles maisons. L’objectif est de remplacer des maisons de foyers démunis dont le toit est troué, et d’aider des familles ayant rendu des services méritoires à la révolution à construire des nouvelles maisons et à remettre en état des logements en état de déclassement.

À ce jour, la succursale de Vietcombank à Bac Giang a soutenu la construction de 11 maisons dans les communes de Tân Phong et Song Mai (dans la ville Bac Giang), celles de Dông Phu (dans le district de Luc Nam), de Dông Viêt (Yên Dung), de Xuân Phu (Yên Dung), de Xuong Lâm (Lang Giang) ; de Vô Tranh (Luc Nam) ; de Hop Duc (Tân Yên), etc.

À la fin du troisième trimestre de cette année, la succursale devrait octroyer des assistances financières aux bénéficiaires restants qui résident dans les districts de Luc Ngan, Hiêp Hoa et Yên Dung.

Ky Duyên/CVN