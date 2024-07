Hanoï encourage la participation sociale à la protection des enfants

Le Comité populaire de Hanoï vient d'avoir un plan pour la mise en œuvre du Plan N°232-KH/TU du 23 avril 2024 de la Permanence du Comité du Parti de Hanoï pour mettre en œuvre la Directive N°28-CT/TU du 25 décembre 2023 du Politburo sur "Renforcer les soins, l'éducation et la protection des enfants pour répondre aux exigences du développement d'un pays prospère et heureux".

Photo : HNM/CVN

La ville de Hanoï se concentrera sur la promotion du rôle de leadership des comités du Parti et de la direction des autorités à tous les niveaux en la matière. Elle continuera à publier pleinement et rapidement des documents guidant la mise en œuvre des soins, de l'éducation et de la protection des enfants.

En outre, la ville allouera un budget pour mener à bien cette tâche, encouragera et mobilisera les organisations, les entreprises et les individus pour qu'ils participent et coordonnent dans la bonne mise en œuvre des politiques, des objectifs, des solutions et des modèles de soins, d'éducation et de protection des enfants. Il faut aussi augmenter les investissements dans les installations, la fourniture de services de soins de santé, de moyens de divertissements, organiser les activités culturelles, les arts, l'éducation physique et les sports pour les enfants, en particulier ceux des zones de minorités ethniques, défavorisées et reculées.

La ville renforcera le travail d'examen, de collecte et de gestion des enfants, en particulier ceux se trouvant dans des circonstances particulières ; se concentrera sur la prévention et la lutte contre la maltraitance des enfants ; aidera les enfants maltraités ; mènera à bien la prévention et la lutte contre les accidents et blessures des enfants, en particulier les noyades.

Les autorités municipales renforceront également l'inspection, l'examen et la supervision de la mise en œuvre des mesures de protection, de soins et d'éducation des enfants ; traiteront strictement les actes d'abus, de violence, d'abandon, de trafic... à l'égard d'enfants.

VNA/CVN