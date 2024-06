La culture culinaire japonaise du sushi s'invite à une exposition à Bac Giang

Photo : VNA/CVN

L'événement s'est déroulé en présence de Mai Son, vice-président permanent du Comité populaire de la province de Bac Giang (Nord), des représentants des dirigeants d'un certain nombre de services, branches, et unités de la province et de nombreux visiteurs.

"Les sushis sont un plat de riz vinaigré mélangé à d’autres ingrédients (viande, crevette, poisson,...) et ont envahi le Japon il y a 1.000 ans et est devenu un plat emblématique de la culture culinaire au Japon", a déclaré le comité d’organisation. C’est un met aujourd’hui très apprécié et bon pour la santé que l’on retrouve sur les tables familiales de nombreux pays du monde en raison de sa simplicité et de sa finesse.

L’exposition "Collection d'objets sur la culture culinaire japonaise du sushi" est organisée avec pour objectif de promouvoir les relations entre le Vietnam et le Japon, contribuant à la promotion de la beauté de la culture japonaise auprès du peuple vietnamien.

L’exposition se déroule du 24 mai au 18 juin au musée provincial, exposant et présentant une collection ayant trait à la culture culinaire de sushis du Japon avec 50 pièces et ensembles de pièces et 20 peintures Urigo-e sur cinq thèmes : présentation de base du sushi, sushi à l’ère Edo (1603-1868), culture moderne du sushi, expérience du sushi, sushi à travers le monde.

Lors de la cérémonie d'inauguration, le comité d'organisation a simulé les opérations d'un restaurant de sushi au Japon, permettant aux délégués et aux visiteurs de contempler l'art de préparer, de déguster des sushis et de boire du thé vert Ryokucha. Ces plats sont confectionnés par les chefs de certains restaurants de cuisine japonaise de la ville de Bac Giang.

Les touristes expérimentent également le port de l’happi - costume de fête japonaise; apprennent à rédiger des lettres japonaises, à façonner l'argile, à chanter en japonais, ou encore à créer des poissons en origami...

À travers ces activités, les visiteurs comprennent mieux la diversité culturelle inhérente à la gastronomie japonaise et participent à nouer des relations étroites et de compréhension réciproque entre les peuples du Vietnam et du Japon. Un programme utile qui offre aux adolescents, aux élèves et aux étudiants l’opportunité d'échanger, d'apprendre et de promouvoir leur capacité de créativité artistique.

Phan Phuong/CVN