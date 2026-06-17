Việt Nam News & Law ouvre un nouveau chapitre de son développement

Le 17 juin, à Hanoï, le journal anglophone Việt Nam News & Law a célébré le 35 e anniversaire de la parution du premier numéro de Vietnam News (17 juin 1991 - 17 juin 2026), journal national d’information extérieure relevant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

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Photo : VNA/CVN

L'événement a réuni des responsables du Parti et de l’État, des dirigeants de la VNA, des ambassadeurs, des représentants d’organisations internationales ainsi que plusieurs générations de journalistes du journal.

S’exprimant lors de la cérémonie, la directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, a souligné que cet anniversaire marquait le parcours de développement de Việt Nam News et sa contribution importante à l’information extérieure du Vietnam.

Créé en 1991, alors que le Vietnam accélérait son processus de Renouveau et d’intégration internationale, Việt Nam News s’est vu confier la mission pionnière de faire connaître à ses lecteurs étrangers l’image d’un Vietnam en pleine transformation, dynamique et responsable, a-t-elle rappelé, avant de saluer les efforts constants de ses équipes pour préserver l’identité d’un journal national d’information extérieure tout en s’adaptant aux évolutions du paysage médiatique.

Le 1er mars 2025, Việt Nam News a franchi une nouvelle étape avec la fusion de sa rédaction et de celle de Vietnam Law & Legal Forum pour former Việt Nam News & Law. Cette complémentarité entre information d’actualité et expertise juridique ouvre de nouvelles perspectives au service de l’information extérieure, a déclaré la directrice générale de la VNA.

Photo : VNA/CVN

Face à l’essor de l’intelligence artificielle et des réseaux sociaux, Vu Viêt Trang a encouragé le journal à poursuivre sa dynamique d’innovation. Elle a souligné l’importance de former une équipe de journalistes solides sur le plan politique, maîtrisant les outils numériques et capables de porter plus largement les réalisations du pays auprès du public international.

À cette occasion, le rédacteur en chef de Việt Nam News & Law, Nguyên Minh, est revenu sur l’histoire du journal, créé par la VNA pour présenter le Vietnam au public international. Il a réaffirmé les principes fondateurs du journal : proposer des informations officielles, fiables, vérifiées, accessibles et riches de multiples perspectives.

Dans les années à venir, le journal entend poursuivre sa mutation numérique, diversifier ses formats et renforcer sa présence sur les plateformes numériques. L’adoption de nouvelles technologies lui permettra d’enrichir son offre éditoriale, de faciliter l’accès à l’information et d’offrir une expérience toujours plus adaptée aux besoins de ses lecteurs, a souligné Nguyen Minh.

Lors de l’événement, Mariam J. Sherman, directrice de la Banque mondiale pour le Vietnam, le Cambodge et le Laos, a estimé que Việt Nam News occupait une place particulière auprès des lecteurs étrangers au Vietnam. Elle a également exprimé le souhait de la Banque mondiale de poursuivre son accompagnement du journal dans les années à venir.

À cette occasion, Việt Nam News & Law a officialisé ses accords de coopération avec la société LuatVietnam afin de renforcer ses contenus et leur diffusion.

Le journal a également reçu des distinctions de la direction de la VNA et de l’Association des journalistes du Vietnam en reconnaissance de ses contributions à l’information extérieure au cours de la période 2021-2025.

VNA/CVN