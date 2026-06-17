La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà appelle à traduire la gratitude en actions concrètes

À l’approche du 80 e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Héros morts pour la Patrie, les autorités vietnamiennes accélèrent les préparatifs, renforcent les actions de reconnaissance envers les personnes méritantes et intensifient les efforts d’identification des martyrs disparus.

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Dans l’après-midi du 17 juin, en présidant une réunion du Comité de pilotage chargé des activités commémorant le 80e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Héros morts pour la Patrie, la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà, cheffe du Comité, a souligné l’importance politique, sociale et humaine particulière de cet événement. Elle a insisté sur la nécessité d’une préparation minutieuse, à la hauteur de la tradition vietnamienne de reconnaissance envers les générations précédentes.

Photo : VNA/CVN

Selon le ministre de l’Intérieur, Dô Thanh Binh, vice-chef permanent du Comité de pilotage, son ministère a élaboré un projet de plan visant à mettre en œuvre efficacement les principales activités prévues pour cette commémoration, tout en assurant une coordination étroite entre les ministères, les secteurs et les localités afin de mobiliser l’ensemble du système politique et de la société en faveur des personnes méritantes de la Révolution.

Concernant la recherche et la collecte des restes des martyrs, Dô Thanh Binh a indiqué que 1.080 dépouilles avaient été retrouvées à ce jour. Le ministère de la Police a procédé à la vérification et à la mise à jour des informations concernant des centaines de milliers de martyrs non identifiés, tout en menant des campagnes de prélèvements ADN dans plusieurs localités. Les analyses ont déjà permis d’identifier officiellement 23 martyrs, un résultat important qui apporte espoir et réconfort à leurs familles.

Lors de la réunion, les représentants des ministères, des secteurs et des localités ont examiné les principales tâches à accomplir en vue du 80e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Héros morts pour la Patrie (27 juillet 1947 - 27 juillet 2027).

Le vice-ministre de la Police, Lê Quôc Hung, a indiqué que dans le cadre de la campagne des «500 jours et nuits», les forces compétentes menaient actuellement une vaste opération de collecte d’échantillons ADN auprès des proches de martyrs non identifiés. Quelque 250.000 échantillons devraient être recueillis d’ici le 25 juillet prochain, soit environ 70% des personnes concernées.

Concernant la communication, la directrice générale adjointe de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Nguyên Thi Su, a indiqué que la VNA avait immédiatement lancé son plan d’information sur la campagne des «500 jours et nuits». En deux mois, près de 600 dépêches et articles, des milliers de photos ainsi que des centaines de vidéos et infographies ont été diffusés. Une partie de ces contenus a également été traduite en cinq langues étrangères et relayée sur différents canaux de communication.

En conclusion de la réunion, Pham Thi Thanh Tra a réaffirmé que le 80e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Héros morts pour la Patrie constituerait «un événement politique, historique et humain d’importance nationale particulière».

Elle a appelé à mobiliser pleinement l’ensemble du système politique et de la société dans les actions de reconnaissance envers les personnes méritantes de la Révolution, à faire vivre les valeurs de gratitude et de solidarité nationale et à traduire cette reconnaissance en actions concrètes, efficaces et porteuses de sens. Toutes les activités doivent être orientées vers une meilleure prise en charge des familles de martyrs, des invalides de guerre, des anciens combattants blessés et des personnes méritantes, tout en transmettant aux jeunes générations les valeurs de patriotisme, de responsabilité et de reconnaissance.

VNA/CVN