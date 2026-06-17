Une journée dans la première "maison des aînés" de Hanoï

Le matin, les personnes âgées sont accompagnées par leurs enfants ou petits-enfants jusqu’au centre ; le soir, elles rentrent chez elles après une journée consacrée aux examens de santé, aux exercices physiques, aux repas, au repos et aux échanges avec des personnes de leur génération.

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Photo : Dân tri/CVN

À 7 h 30, Trân Thi Lan, habitante du quartier de Long Biên, est conduite par son mari au Centre de soins de jour pour personnes âgées de Long Biên. Depuis quelques jours, cet endroit est devenu une nouvelle habitude pour cette femme de plus de 60 ans.

Dans la cour, de nombreux seniors sont déjà présents. Certains discutent, d’autres attendent leur contrôle de tension artérielle, tandis que quelques-uns commencent leurs exercices d’échauffement.

Il s’agit du premier modèle de centre de soins de jour pour personnes âgées expérimenté à Hanoï. Les seniors y arrivent le matin, participent à diverses activités, prennent leurs repas, bénéficient d’un suivi médical tout au long de la journée, puis rentrent chez eux en fin d’après-midi.

Pour Mme Lan, ce nouveau rythme de vie contraste fortement avec ses journées passées uniquement à la maison.

"À la maison, nous ne sommes que mon mari et moi. Les journées se ressemblent toutes. Maintenant, j’ai un endroit où venir, faire de l’exercice et rencontrer d’autres personnes. Je me sens beaucoup plus épanouie", confie-t-elle.

Photo : Dân tri/CVN

Dès leur arrivée, les personnes âgées sont accueillies par le personnel médical qui les interroge sur leur état de santé, mesure leur tension artérielle, leur pouls et leur température.

Les personnes souffrant d’hypertension, de diabète ou d’autres maladies chroniques bénéficient également d’un contrôle de leur traitement. Le personnel médical enregistre les constantes, rappelle les horaires de prise des médicaments et surveille tout signe inhabituel.

Photo : Dân tri/CVN

Selon le maître de conférences et médecin Nguyên Khac Thuy, directeur du poste de santé du quartier de Long Biên, ce centre de soins de jour a été installé au sein du Point de santé de Thach Bàn.

Le bâtiment, anciennement un bien public inutilisé, a été rénové et réaménagé par les autorités locales afin de devenir le premier centre pilote de soins de jour pour seniors de la capitale.

Si leur état de santé est stable, les personnes âgées sont invitées à participer aux activités physiques. Celles qui présentent de la fatigue, une tension anormale ou des douleurs importantes sont orientées vers le repos et bénéficient d’un suivi adapté.

Photo : Dân tri/CVN

Vers 8h30, la cour et le hall du rez-de-chaussée deviennent plus animés. Les seniors se répartissent en plusieurs groupes pratiquant le gymnastique de santé vietnamienne, le Tai Chi Chuan, le Tai Chi à l’épée ou d’autres exercices doux.

Les personnes souffrant de douleurs cervicales, lombaires ou de limitations fonctionnelles suivent des exercices de rééducation personnalisés. L’intensité est adaptée à l’âge, à la condition physique et aux pathologies de chacun.

Photo : Dân tri/CVN

Après les activités extérieures, les participants rejoignent la salle commune. Certains jouent aux échecs chinois, aux échecs occidentaux ou à des jeux de société. D’autres prennent part à des jeux de lancer de balle, à des exercices de motricité fine ou de mémoire, ou encore à des séances de lecture.

"Ces activités stimulent les fonctions cognitives tout en développant la dextérité manuelle. Mais surtout, elles offrent aux seniors un espace pour communiquer et échanger entre eux", explique le Dr. Thuy.

À l’approche du déjeuner, l’ambiance devient encore plus chaleureuse lorsque les premières chansons résonnent dans la salle commune.

Mme Phan participe pour la première fois aux activités du centre. Après seulement quelques conversations, elle a déjà trouvé une amie partageant sa passion pour le chant.

Photo : Dân tri/CVN

Encore en bonne santé et travaillant occasionnellement pour compléter ses revenus, elle considère sa venue au centre comme une manière de "décompresser" pendant sa retraite.

"Je trouve cette initiative formidable. Les jeunes peuvent aller au cinéma ou partir en excursion pour se divertir. Pour nous, les personnes âgées, disposer d’un lieu où rencontrer des gens de notre âge, discuter et participer à des activités ensemble est déjà quelque chose de très précieux", déclare-t-elle avec enthousiasme.

Vers 11h30, les activités matinales prennent fin et les seniors sont invités à déjeuner sur place.

"Nous élaborons les menus chaque semaine, du lundi au vendredi, avec un menu différent chaque jour et un contrôle rigoureux de la qualité. Pour les personnes diabétiques, hypertendues ou souhaitant un régime végétarien, nous collaborons avec la cuisine afin d’adapter les portions et de garantir un apport nutritionnel approprié ainsi que la sécurité alimentaire", précise le Dr. Thuy.

Photo : Dân tri/CVN

Après le repas, les participants peuvent se reposer dans cinq salles équipées d’environ quarante lits au total. Les espaces sont aménagés dans le calme afin de favoriser la sieste et la récupération avant les activités de l’après-midi.

Selon le médecin, l’équipe accorde une attention particulière à chaque détail : plantes vertes, tableaux inspirés de la nature ou du bouddhisme, afin d’offrir un environnement reposant et agréable.

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Vers 14 heures, après la sieste, de nombreux seniors reprennent les activités organisées selon leurs centres d’intérêt.

Parmi elles figure un programme de prévention des chutes, inspiré d’un projet élaboré avec le soutien de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

Les exercices visent à renforcer les muscles des jambes, améliorer l’équilibre et développer le contrôle du corps dans les activités quotidiennes.

Photo : Dân tri/CVN

Selon le Dr. Thuy, les chutes constituent l’un des risques les plus fréquents chez les personnes âgées. Une simple chute peut entraîner une fracture, réduire l’autonomie et rendre la personne dépendante de ses proches pendant une longue période.

Hoàng Thi Tho, âgée de 66 ans, explique qu’elle découvre ce type d’exercice pour la première fois. Selon elle, ces mouvements simples sont accessibles à tous et particulièrement utiles pour prévenir les chutes chez les personnes dont les os sont fragilisés par l’âge.

"Après la sieste, nous proposons notamment des séances de yoga et de prévention des chutes. Ce programme, inspiré du Japon et développé avec l’accompagnement de la JICA, convient parfaitement à notre modèle. Les participants l’apprécient énormément", souligne le médecin.

Cet après-midi-là, Trân Thi Lan choisit d’assister à une conférence consacrée à l’alimentation des personnes âgées dans la salle d’information sanitaire.

Photo : Dân tri/CVN

La séance est animée par un médecin spécialiste de deuxième grade du poste de santé de Long Biên. De nombreux participants apprécient particulièrement la possibilité de poser des questions détaillées, ce qui est souvent difficile lors des consultations hospitalières en raison du manque de temps.

"Comme je souffre d’hypertension et de diabète, j’ai demandé au médecin comment utiliser certains compléments alimentaires sans risque d’interaction avec mes médicaments, ainsi que les signes auxquels je dois être attentive", explique Mme Lan.

Selon le Dr. Thúy, le centre fonctionne actuellement grâce à 17 agents issus de différents services. L’équipe médicale doit à la fois assurer les soins habituels et prendre en charge les activités destinées aux seniors.

"D’après notre projet, 19 personnes seraient nécessaires pour faire fonctionner le centre de manière optimale. Nous continuerons donc à demander le recrutement de personnel spécialisé", précise-t-il.

Photo : Dân tri/CVN

Dans la salle de médecine traditionnelle, les seniors bénéficient de massages, d’acupression, d’acupuncture ou de bains de pieds adaptés à leur état de santé.

Ces soins visent à soulager les douleurs musculaires et articulaires, détendre le corps et améliorer la circulation sanguine.

Selon le médecin, il s’agit de l’une des activités les plus appréciées. En plus des séances pratiques au centre, les spécialistes enseignent également quelques gestes simples que les participants peuvent reproduire chez eux pour prendre soin de leurs proches.

Photo : Dân tri/CVN

Pour le Dr. Thúy, ce projet pilote constitue une réponse sociale au vieillissement rapide de la population à Hanoï.

"Notre objectif est de prendre soin des personnes âgées alors qu’elles sont encore en bonne santé. Nous souhaitons prolonger leurs années de bien-être grâce à l’éducation sanitaire, aux soins médicaux et à une alimentation équilibrée. Nous espérons également sensibiliser la communauté à l’importance d’accompagner les seniors dès qu’ils sont encore autonomes, plutôt que d’attendre qu’ils deviennent dépendants", explique-t-il.

Photo : Dân tri/CVN

Vers 16h30, les activités de la journée s’achèvent progressivement. Les participants peuvent effectuer un dernier contrôle de santé si nécessaire, rassemblent leurs affaires et attendent leurs proches.

Certains rentrent à pied, car ils habitent à proximité. D’autres patientent devant l’entrée jusqu’à l’arrivée de leurs enfants, petits-enfants ou de leur conjoint.

Ce modèle de soins de jour permet aux personnes âgées de continuer à vivre au sein de leur famille tout en bénéficiant d’un suivi médical et d’un environnement collectif stimulant pendant que leurs proches travaillent.

Long Biên/CVN