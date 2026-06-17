Le Village de la céramique vietnamienne ouvre ses portes à Da Nang

Le Village de la céramique vietnamienne, nouvelle destination dédiée au tourisme culturel et expérientiel, a officiellement ouvert ses portes le 16 juin dans le quartier de Ba Na, à Dà Nang. Cette inauguration marque le lancement d’un projet ambitieux visant à valoriser l’artisanat traditionnel vietnamien à travers des expériences immersives.

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Développé par DHC Ceramics, le projet allie un espace d'exposition culturelle à des ateliers pratiques autour du patrimoine potier vietnamien. L’une des particularités du site réside dans la reproduction en céramique de plusieurs sites emblématiques de Dà Nang tels que la pagode Linh Ung, les montagnes de Marbre, les collines de Bà Nà ou encore le parc thermal de Nui Thân Tài. Ces créations originales sont conçues comme des souvenirs typiquement locaux, reflétant l’identité culturelle et touristique de la ville.

Photo : VNA/CVN

Au-delà de la simple présentation de produits et de la vente au détail, le village se veut un espace culturel ouvert où les visiteurs peuvent explorer l'histoire de la poterie, observer les processus de fabrication, échanger avec les artisans et participer directement à des ateliers de poterie.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Phan Van Tôn, secrétaire du Comité du Parti et président du Conseil populaire de la commune de Bà Nà, a souligné que ce projet constitue un modèle concret associant préservation du patrimoine culturel et développement touristique. Dà Nang accélère ainsi le développement de ses industries culturelles et du tourisme culturel, tout en encourageant une plus grande participation du secteur privé aux secteurs à forte valeur ajoutée.

Représentant l’entreprise porteuse du projet, Lê Thi Bich Huong, directrice de la communication et du marketing de DHC Ceramics, a affirmé que l’ambition de la société allait bien au-delà de la simple production d’objets en céramique. ''Nous souhaitons créer un produit culturel porteur de l’identité propre à Dà Nang. Chaque pièce raconte une histoire de la ville et permet aux visiteurs de conserver un souvenir authentique de leur séjour. À plus long terme, nous espérons également rapprocher l’art de la céramique de la communauté, en particulier des jeunes générations'', a-t-elle affirmé.

Selon DHC Ceramics, près de 100 milliards de dongs (3,8 millions de dollars) ont été investis dans la première phase du projet, qui couvre les installations de production, les espaces d'exposition, les zones expérientielles et les infrastructures de soutien. Une deuxième phase, dotée d’un investissement estimé à 150 milliards de dôngs, est prévue afin d’élargir les infrastructures touristiques, éducatives et culturelles du site.

VNA/CVN