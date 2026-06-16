Les experts proposent des solutions pour lever les verrous sur la trajectoire Net Zero

Plus de 150 experts, décideurs politiques et représentants de 34 géants industriels se sont réunis lors de la conférence annuelle de PRO Vietnam pour débattre de solutions concrètes permettant de concrétiser l'objectif de la neutralité carbone du Vietnam.

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Lors de la 7e conférence annuelle de PRO Vietnam, tenue le 12 juin dans la mégapole du Sud, de nombreux invités ont été surpris de voir les représentants de Coca-Cola Vietnam et de Suntory PepsiCo Vietnam - deux rivaux centenaires dans l'industrie des boissons - partager la même scène et le même support de présentation pour exposer ensemble des solutions visant à promouvoir l'économie circulaire.

Ouvrant la session de débat, Nguyên Thị Hai Vân, directrice générale adjointe de Suntory PepsiCo Vietnam, a estimé que la transition vers un modèle d'emballage circulaire ne pouvait reposer uniquement sur les épaules des entreprises, mais devait être abordée sous l'angle de la construction d'un écosystème synchronisé.

"La transition ne pourra pas réussir si les entreprises déploient des efforts isolés. Nous avons besoin d'un écosystème de soutien, allant des politiques publiques aux ressources humaines, en passant par l'innovation", a souligné Mme Hai Vân.

La dirigeante de Suntory PepsiCo Vietnam a proposé d'établir une feuille de route nationale pour l'innovation, soutenue par un réseau de partenaires stratégiques, afin de promouvoir de nouvelles solutions d'emballage. Selon elle, il est nécessaire de permettre aux entreprises pionnières d'accéder aux ressources, à des contrats à long terme ainsi qu'à des mécanismes de partage des risques, afin de les encourager à investir sereinement dans les technologies et les matériaux durables.

Partageant le même point de vue, Bùi Dang Duyên Mai, directrice des affaires publiques, de la communication et du développement durable de Coca-Cola Vietnam et du Cambodge, a estimé que le Vietnam devrait finaliser au plus vite la feuille de route pour le développement du marché du plastique recyclé de qualité alimentaire (rPET).

Photo : TTO/CVN

Selon Mme Duyên Mai, l'établissement de critères d'évaluation des fournisseurs basés sur la durabilité permettra d'étendre la transition depuis les entreprises utilisatrices finales jusqu'à l'ensemble de l'écosystème de production.

La représentante de Coca-Cola a également suggéré d'étudier un mécanisme pour la responsabilité élargie des producteurs (EPR) qui soit directement lié à l'efficacité réelle du recyclage et au niveau d'éco-conception des emballages.

En outre, l'intensification du tri des déchets à la source et l'extension du réseau de collecte sont considérées comme des conditions cruciales pour accroître le taux de récupération des matériaux recyclables, jetant ainsi les bases du développement de l'économie circulaire.

L'emballage vert : un avantage concurrentiel

Alors que le développement durable était autrefois souvent perçu comme un investissement coûteux, de nombreuses entreprises le considèrent désormais comme une opportunité de se démarquer sur le marché.

Le directeur général de Mondelez Kinh Đô Vietnam, Vaibhav Bhanchawat, a indiqué que la stratégie de développement durable de l'entreprise reposait sur quatre piliers : l'emballage, les matières premières, le climat et l'impact communautaire.

Actuellement, 100% des produits de Mondelez Kinh Đô sont recyclables. Dès la phase de conception, l'entreprise applique une approche d'optimisation des matériaux afin de réduire la quantité de plastique utilisée, tout en déployant plusieurs initiatives telles que la réduction de l'encre d'impression, l'optimisation du rPET, la suppression des barquettes en plastique et la transition progressive vers le papier.

L'entreprise est également en train de passer d'emballages complexes à des emballages mono-matériau (mono-material) pour améliorer leur recyclabilité après utilisation.

Photo : TTO/CVN

"Nous considérons le développement durable non seulement comme une responsabilité, mais aussi comme un moteur d'innovation et une opportunité de renforcer notre compétitivité", a souligné M. Bhanchawat.

Proposition de créer une "banque de problématiques"

Du point de vue de la recherche, la Docteure Nguyên Thị Thanh Mai, membre du Comité central du Parti et directrice de l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, a estimé que le Vietnam se trouvait devant une opportunité majeure pour renforcer les liens entre les entreprises et les établissements de formation et de recherche.

Selon Mme Duyên Mai, l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville continuera d'investir dans des laboratoires clés dédiés aux technologies des matériaux, au "Net Zéro", ainsi que dans des infrastructures de recherche partagées, dans le but de devenir une plateforme ouverte pour la communauté des affaires.

"Nous souhaitons non seulement mener des recherches, mais aussi collaborer avec les entreprises pour résoudre des problématiques concrètes, afin d'introduire dans la vie quotidienne des technologies maîtrisées par les Vietnamiens", a partagé Mme Duyên Mai.

Pour approfondir cette coopération, la dirigeante de l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville a proposé de créer une "banque de problématiques" sur l'emballage circulaire de PRO Vietnam.

À partir des défis réels soulevés par les entreprises, les universités pourront organiser des groupes de recherche et déployer des projets scientifiques, des thèses, des mémoires ainsi que des missions d'innovation directement alignés sur les besoins du marché.

En retour, PRO Vietnam pourra participer au conseil stratégique et à l'évaluation indépendante des idées de recherche, contribuant ainsi à réduire l'écart entre le laboratoire et la commercialisation des produits.

La collecte et le recyclage des emballages

devraient augmenter de 90%

S'exprimant lors de la conférence, Binu Jacob, vice-président de PRO Vietnam, a indiqué qu'à la fin du mois de mai 2026, environ 30.000 tonnes d'emballages avaient été collectées et recyclées.

"PRO Vietnam se fixe pour objectif de collecter et de recycler 62.000 tonnes d'emballages au cours de l'année 2026. À ce jour, nous avons réalisé plus de la moitié du plan. Le volume annuel global devrait augmenter d'environ 90% par rapport à celui de 2025", a précisé M. Jacob.

Photo : TTO/CVN

"Nous espérons bénéficier de nouvelles politiques de soutien au développement des infrastructures, en particulier pour le système de tri des déchets à la source, afin d'améliorer l'efficacité de la collecte et du recyclage", a-t-il ajouté.

La conférence annuelle de cette année a également été marquée par l'adhésion de trois nouveaux membres au sein de PRO Vietnam : la Banque commerciale par actions d'Asie (ACB), la société par actions de produits alimentaires Uniben et Liwayway Vietnam (marque Oishi).

Il est à noter que l'ACB est devenue la première institution financière à rejoindre PRO Vietnam, marquant ainsi l'élargissement de l'alliance au secteur financier.

Truong Giang/CVN