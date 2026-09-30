Vieillir plus longtemps, mieux vieillir : le Vietnam cherche de nouveaux modèles

Face au vieillissement rapide de sa population, le Vietnam cherche à adapter ses politiques et ses services aux besoins des seniors, tout en favorisant leur participation à la société. Le développement de nouveaux modèles de soins pourrait également ouvrir la voie à une silver économie dynamique.

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Photo : VNA/CVN

La Journée internationale des personnes âgées 2026, placée sous le thème "L’ère de la longévité : repenser les systèmes pour vivre plus longtemps", met en lumière la nécessité d’adapter les systèmes de santé, de bien-être social, d’emploi et de services sociaux à l’allongement de l’espérance de vie. Au Vietnam, le vieillissement rapide de la population appelle à perfectionner les politiques publiques, à élargir les dispositifs de prise en charge et à créer les conditions permettant aux seniors de continuer à contribuer à leur famille, à leur communauté et à la société.

Le Vietnam est entré dans le processus de vieillissement démographique en 2011 et devrait devenir une population âgée en 2034, lorsque la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus atteindra 14%, avant de dépasser 21% en 2050. Par sa rapidité, dans un contexte de revenu encore modeste, cette évolution constitue à la fois un défi démographique et un enjeu majeur pour le modèle de développement du pays.

Ces dernières années, le cadre institutionnel et juridique relatif aux personnes âgées a été renforcé de manière inclusive et à plusieurs niveaux, combinant soutien financier et accès aux services sociaux de base. La Résolution N° 72-NQ/TW du Bureau politique prévoit notamment le développement des établissements de prise en charge, le renforcement des services de réadaptation et une meilleure articulation entre les structures médicales et les centres destinés aux seniors.

Selon la Professeure associée-Docteure Nguyên Thi Liên Huong, vice-ministre de la Santé, plus de 2,5 millions de personnes âgées bénéficient d’une allocation de retraite sociale, 1,2 million perçoivent des prestations pour services rendus à la Patrie, tandis que 80% disposent d’un dossier de suivi médical et plus de 69% bénéficient d’un examen de santé annuel.

Photo : VNA/CVN

Des défis importants subsistent toutefois. En 2025, la proportion de seniors percevant une pension de retraite ou une allocation sociale n’était que d’environ 42%, contre un objectif de 55%. Les conditions de vie demeurent difficiles pour une partie d’entre eux, notamment dans les zones reculées. Les infrastructures de prise en charge restent insuffisantes, tant en quantité qu’en qualité, tandis que l’accès au marché du travail demeure difficile et que les ressources humaines spécialisées font défaut.

Ngô Anh Tuân, responsable au sein de l’Association des personnes âgées du Vietnam, préconise de passer d’une gestion réactive à une approche axée sur la prévention et la protection des droits des seniors. L’Association doit renforcer son rôle de concertation, de mobilisation et de contrôle social, tout en modernisant ses modes d’action. Des modèles tels que les clubs d’entraide intergénérationnels et les réseaux de bénévoles doivent être maintenus et développés. Il convient également d’intensifier la transformation numérique, de mobiliser les ressources sociales et de consolider le Fonds de prise en charge.

Dans cette dynamique d’adaptation, le développement de services spécialisés ouvre de nouveaux marchés et contribue à l’essor de la silver économie. Nguyên Thi Kim Thanh, présidente de la société internationale par actions Nhân Ai, propose notamment de développer les centres d’accueil de jour ("Daycare"). Ce modèle comble le vide entre la prise en charge familiale et l’hébergement de longue durée, permettant aux seniors de bénéficier d’un suivi médical, de services de réadaptation et d’activités sociales pendant la journée, tout en continuant à vivre au sein de leur foyer.

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L’expérience du système ''Nhân Ai'' met en évidence des besoins diversifiés, allant du suivi médical au soutien psychologique. Selon Mme Kim Thanh, le modèle "Daycare" crée une valeur ajoutée pour les seniors, allège la charge pesant sur les familles et contribue à structurer un secteur professionnel des soins, susceptible de générer de nouveaux emplois.

Son développement peut également stimuler plusieurs secteurs connexes, notamment la nutrition, les équipements d’assistance, les technologies et le tourisme adapté.

Pour favoriser son déploiement à plus grande échelle, elle propose d’intégrer le modèle "Daycare" dans les orientations stratégiques nationales, d’établir des normes de qualité, d’encourager les partenariats public-privé, de développer une main-d’œuvre qualifiée et de renforcer l’utilisation des technologies de gestion.

L’objectif est de faire émerger un écosystème de soins performant, capable de favoriser l’essor de la silver économie au Vietnam.

VNA/CVN