Petrovietnam inaugure une salle de classe STEM à Lai Châu

Le Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (Petrovietnam), en collaboration avec la province de Lai Châu, a organisé une série d'activités sous le thème “Petrovietnam : Éclairer l'espoir - soutenir les enfants dans leur parcours éducatif” et a inauguré une salle de travaux pratiques dédiée aux technologies STEM, au sein d'écoles à internat Petrovietnam - Phong Thô (accueillant des élèves du primaire et du secondaire).

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Photo : Hoàng Anh/CVN

Dans le cadre de ce programme, Petrovietnam a officiellement inauguré et remis une salle de travaux pratiques dédiée aux disciplines STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques). Ce projet a été financé par la compagnie d’exploration et de production de pétrole et de gaz du PetroVietnam (PVEP), tandis que l'installation des équipements et l'élaboration du programme pédagogique ont été réalisées en collaboration avec l'Université Petrovietnam (PVU).

Ces nouvelles installations constituent un atout éducatif majeur, renforçant le modèle pédagogique moderne de l'établissement après la récente rentrée scolaire, tout en contribuant à enrichir le quotidien des élèves de cette région frontalière.

Selon la direction de Petrovietnam, il s'agit de la première salle de classe normalisée de ce type dans la zone frontalière de Phong Thô ; elle est dotée de systèmes informatiques, d'équipements de laboratoire modernes et de modules de travaux pratiques simulant les activités du secteur de l'énergie et les opérations de Petrovietnam.

Cet espace offre non seulement aux élèves un accès à des technologies et des sciences de pointe, mais favorise également la pensée créative, l'esprit d'exploration et l'orientation professionnelle de la jeune génération de cette région montagneuse.

Activités ludiques liées aux STEM

Par ailleurs, le programme de la Fête de la mi-automne comprenait six stands d'activités en plein air - notamment la fabrication de lanternes, “Les couleurs de la pleine lune”, “Les ballons des rêves”, des jeux d'enfance, des activités ludiques liées aux STEM et “Les couleurs des Hauts-plateaux” - ainsi que des jeux folkloriques traditionnels, attirant la participation de 1.050 élèves.

À cette occasion, le syndicat de Petrovietnam et la Société par actions d'engrais de Cà Mau de PetroVietnam (PVCFC) ont également remis directement aux élèves 1.050 colis de soutien pratique - contenant des vêtements d'hiver chauds, des gâteaux de lune et des fournitures scolaires - afin de leur permettre de se rendre à l'école en toute sérénité malgré le rude hiver qui s'annonce dans cette région frontalière isolée.

S'exprimant lors de l'événement, Trân Quang Dung, secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de Petrovietnam, a souligné que le coup de tambour marquant la rentrée scolaire le 5 septembre avait ouvert un nouveau chapitre pour l'éducation dans la région ; l'inauguration de la salle de travaux pratiques technologiques et la remise de ces cadeaux de soutien viennent aujourd'hui compléter parfaitement le développement scolaire et personnel des élèves.

L'achèvement de l'école primaire et secondaire à internat "Petrovietnam-Phong Thô" témoigne non seulement d'une responsabilité sociale, mais aussi d'un engagement politique profond du Groupe aux côtés du Parti, de l'État et de la province de Lai Châu pour soutenir l'éducation dans les zones frontalières du pays.

Photo : Hoàng Anh/CVN

"Nous sommes convaincus que cette école servira de socle solide pour porter les rêves et stimuler la soif de savoir, permettant à ces enfants de grandir et de devenir les talents qui bâtiront leur terre natale", a souligné Trân Quang Dung. Selon les dirigeants du Comité populaire de la province de Lai Châu, cet établissement "Petrovietnam" - inauguré juste à temps pour la rentrée scolaire 2026-2027 - constitue un cadeau d'une immense portée, résolvant de manière globale les défis liés aux infrastructures éducatives dans la commune frontalière de Phong Thô. Ce soutien global - allant des infrastructures scolaires et d'équipements technologiques modernes jusqu'à des dons à vocation sociale particulièrement touchants - témoigne du sens des responsabilités de Petrovietnam et de son engagement profond envers les communautés issues de minorités ethniques de la province de Lai Châu.

L'écoles internats Petrovietnam-Phong Thô est le premier établissement du pays - dont la construction débutera le 19 août 2025 pour s'achever en juillet 2026 - à être réalisé conformément à l'Annonce N°81-TB/TW (en date du 18 juillet 2025) du Bureau politique relatif à la construction d'internats multi-niveaux dans 248 communes frontalières terrestres.

L'école a été officiellement inaugurée le 5 septembre, marquant le début de l'année scolaire 2026-2027 dans une ambiance joyeuse, en présence des autorités locales, des enseignants et de la communauté.

Le projet a nécessité un investissement total de 280 milliards de dôngs (plus de 10,7 millions de dollars) - dont 245 milliards (près de 9,5 millions de dollars financés par Petrovietnam - et a été réalisé sur un site de 6,15 hectares, avec une surface de plancher totale de 27.098 mètres carrés.

L'établissement dispose d'infrastructures complètes, comprenant 30 salles de classe ordinaires, 16 salles spécialisées, un internat pouvant accueillir 860 élèves, une cantine, une salle polyvalente, une piscine ainsi que d'autres installations annexes conformes aux normes nationales.

Socle pour les rêves et les aspirations

L'école accueille actuellement 1.050 élèves issus de divers groupes ethniques (tels que les Thaï, Hmông, Hà Nhi, Mang et Công) pour leur scolarité et leur hébergement (en internat complet ou en demi-pension), se positionnant comme un “socle pour les rêves et les aspirations” des enfants des régions montagneuses frontalières du pays.

Phùng Van On, directeur d'écoles internats Petrovietnam - Phong Thô, a exprimé l'honneur et la fierté de l'école de porter le nom de la grande entreprise nationale d'industrie et d'énergie du Vietnam dans cette zone frontalière de la Patrie.

Photo : Hoàng Anh/CVN

Fonctionnant comme un internat spécialisé multi-niveaux, l'établissement ne se contente pas d'offrir une éducation ; il constitue un véritable "second foyer" où les élèves issus de minorités ethniques locales vivent, se forgent un caractère et mûrissent progressivement.

L'investissement substantiel et global de Petrovietnam, conjugué au soutien attentif du Comité du Parti et du Comité populaire de la province de Lai Châu, a doté l'école d'installations modernes et bien équipées - allant de salles de classe solides, de dortoirs et d'espaces de restauration sûrs jusqu'à un environnement éducatif de qualité - répondant pleinement aux besoins scolaires et quotidiens des élèves venus des zones de haute montagne.

Dès le début de l'année scolaire 2026-2027, l'établissement a rapidement mis en place une organisation structurée pour l'internat et a appris à mieux connaître le parcours ainsi que l'état d'esprit de chaque élève. Cette démarche a permis aux élèves issus des régions montagneuses de surmonter rapidement le malaise initial lié à l'éloignement du foyer, tout en favorisant leur autonomie, leur sens de la discipline et un esprit de solidarité collective.

Parallèlement, le corps enseignant a activement renforcé ses compétences professionnelles et a innové en adoptant des méthodes pédagogiques centrées sur l'élève. L'inauguration et la mise en service du laboratoire d'enseignement et de pratique des STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) ont notamment marqué une étape historique.

Cet équipement constitue une véritable passerelle vers les savoirs modernes ; il permet aux élèves des zones frontalières d'accéder aux sciences et aux technologies, tout en stimulant leur créativité, leurs compétences pratiques et leur désir d'excellence.

Nguyên Tùng/CVN