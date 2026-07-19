Athlétisme : le Britannique Josh Kerr bat le record du monde du mile en 3 min 42 sec 66

Le Britannique Josh Kerr a battu samedi 18 juillet à Londres le record du monde du mile (environ 1.609 m) en 3 min 42 sec 66 pour effacer des tablettes la marque de la légende marocaine du demi-fond Hicham El Guerrouj (3:43.13 en 1999).

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'Ecossais de 28 ans, champion du monde du 1.500 m en 2023 et médaillé d'argent aux JO-2024, avait annoncé depuis des mois qu'il visait à Londres le record du monde de cette discipline non olympique mais néanmoins mythique du demi-fond, avec l'ambition de la faire entrer "dans l'ère moderne".

Emmené par deux lièvres, aidé par une nouvelle paire de pointes et une combinaison créées spécialement pour l'occasion, Josh Kerr est resté tout au long des quatre tours de piste accroché à la "wavelight" qui indiquait le rythme à suivre en bord de piste, avant d'accélérer dans les 200 derniers mètres.

Il réussit ainsi son "Projet 222" (le nombre de secondes dans 3 min 42) qui l'a obnubilé jour et nuit pendant des mois.

"J'ai un carnet chez moi au Nouveau-Mexique (États-Unis) dans lequel, avec toujours le même crayon bleu, sur ce qui constitue désormais des dizaines de pages, j'écris la même phrase tous les jours : +j'ai couru le mile en 3 min 42 lors de la Ligue de Diamant de Londres, le 18 juillet 2026+", expliquait-il dans une série de récits publiés dans le journal britannique The Telegraph.

"Quand je plonge dans les bains froids (de récupération), je reste 3 minutes et 42 secondes. Ces chiffres: 3, 4, et 2 sont constamment dans ma tête", ajoutait-il.

Kerr efface des tablettes la légende marocaine Hicham El Guerrouj, quadruple champion du monde et recordman du monde du 1.500 m, qui avait couru le mile en 3 min 43 sec 13 en 1999 à Rome.

Il permet aussi au Royaume-Uni de récupérer le record du monde de cette discipline éminemment britannique, la seule en unités impériales qui soit encore homologuée comme un record du monde par la Fédération internationale d'athlétisme.

AFP/VNA/CVN