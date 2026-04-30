Le Vietnam confirme son engagement en matière de droits de l’homme

Réélu au Conseil des droits de l’homme des Nations unies pour 2026-2028 avec 180 voix, le Vietnam affirme son rôle actif et responsable, s’engageant à promouvoir le dialogue, la coopération et la protection des droits humains face aux défis mondiaux.

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Le 14 octobre 2025, le Vietnam - membre du Conseil des droits de l’homme pour le mandat 2023-2025 - a été réélu par l’Assemblée générale des Nations unies comme membre du Conseil des droits de l’homme pour le mandat 2026-2028, avec 180 voix en sa faveur, soit le score le plus élevé du groupe Asie-Pacifique.

Photo : VNA/CVN

Cette réélection reflète l’évaluation objective et positive de la communauté internationale quant aux engagements, aux efforts et aux réalisations du Vietnam en matière de protection et de promotion des droits de l’homme.

Selon Nguyên Vu Minh, vice-directeur du Département des organisations internationales du ministère des Affaires étrangères, le Vietnam a formulé 12 engagements volontaires dans le cadre de sa candidature au Conseil des droits de l’homme pour 2026-2028. Lors de sa campagne de réélection, le Vietnam a réaffirmé son engagement fort à coopérer avec les pays, les organisations internationales et les parties prenantes dans les travaux du Conseil, sur la base du principe "Respect et Compréhension - Dialogue et Coopération - Tous les droits de l’homme, pour tous", ainsi que des huit domaines prioritaires définis depuis le mandat 2023-2025. Plus précisément : améliorer l’efficacité du fonctionnement du Conseil des droits de l’homme en mettant l’accent sur le respect de la Charte des Nations unies, du droit international et sur la conformité avec les fonctions et les compétences du Conseil des droits de l’homme ; les droits de l’homme face aux impacts du changement climatique ; lutter contre la violence et la discrimination, renforcer la protection des groupes vulnérables ; promouvoir l’égalité des genres ; les droits de l’homme dans le contexte de la transformation numérique ; le droit à la santé ; le droit au travail ; le droit d’accès à une éducation de qualité et à l’éducation aux droits de l’homme.

La mise en œuvre de ces engagements et priorités contribue à affirmer le rôle et la position du Vietnam en tant que membre actif et responsable de la communauté internationale.

Le fait d’être le membre du Conseil des droits de l’homme pour le mandat 2026-2028 revêt non seulement une importance sur le plan extérieur, mais aussi sur le plan intérieur, en contribuant à promouvoir, avec le soutien des partenaires internationaux, les grandes orientations stratégiques du pays dans de nombreux domaines de développement et d’amélioration des conditions de vie de la population.

Il s’agit de la troisième participation du Vietnam au Conseil des droits de l’homme.

Au cours du mandat 2023-2025, le pays s’est affirmé comme un membre responsable, constructif et force de propositions, contribuant efficacement aux travaux communs et bénéficiant d’une forte confiance de la part des autres pays.

Pour le mandat 2026 - 2028, le Vietnam participe sur la base des orientations suivantes : participation active et proactive aux travaux du Conseil, amélioration de l’efficacité de son fonctionnement, et présence à l’ensemble des sessions ordinaires et extraordinaires.

Le Vietnam mène à bien les tâches confiées aux États membres par le Conseil des droits de l’homme, valorisant sa position en assumant la vice-présidence du Conseil en 2028 ainsi que d’autres fonctions lorsque les conditions le permettent, et renforce la coopération avec les mécanismes du Conseil, notamment en répondant pleinement aux communications et en envisageant d’accueillir sur son sol, dans des domaines appropriés, certaines délégations relevant des mécanismes des droits de l’homme des Nations unies.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, le Vietnam poursuit la mise en œuvre et la valorisation des 12 initiatives déjà promues et marquantes durant le mandat 2023-2025, notamment celles portant sur la Déclaration des droits de l’homme, le changement climatique et les droits de l’homme, le droit d’accès aux vaccins, l’égalité des genres dans la réalisation des Objectifs de Développement durable, l’autonomisation des enfants dans l’espace numérique, la protection des infrastructures dans les conflits armés, la lutte contre la discrimination, la violence et le harcèlement fondés sur le genre sur le lieu de travail, ainsi que l’intégration de l’éducation aux droits de l’homme dans le système éducatif…

Le Vietnam continue également de réfuter les allégations erronées concernant la démocratie et les droits de l’homme, de s’opposer aux ingérences dans ses affaires intérieures et de défendre ses intérêts nationaux.

S’agissant des questions d’intérêt commun et des initiatives proposées par d’autres pays, le Vietnam continue globalement de maintenir les positions traditionnelles qu’il a déjà exprimées dans ses déclarations et ses votes au Conseil des droits de l’homme, à l’Assemblée générale ainsi que dans d’autres forums et mécanismes multilatéraux relatifs aux droits de l’homme, sauf en cas de nouveaux éléments ou de nouvelles dynamiques susceptibles d’affecter directement ses intérêts ou ses relations avec des partenaires majeurs et importants. En cas d’impact potentiel, le Vietnam examine et ajuste sa ligne et sa position de manière appropriée, sur la base des objectifs et des principes susmentionnés.

Concernant les questions relatives aux droits de l’homme dans un pays spécifique, le Vietnam maintient sa position constante consistant à privilégier le dialogue et la coopération entre les parties concernées afin de traiter les préoccupations communes, à ne pas soutenir les résolutions ou documents ciblant la situation des droits de l’homme dans un pays donné ni la politisation de cette question à des fins d’ingérence dans les affaires intérieures, et à déterminer sa position de vote au cas par cas, en fonction de ses intérêts, de la situation sur le terrain, des avis des organisations internationales et régionales, des pays concernés ainsi que des objectifs et principes susmentionnés.

Du 23 février au 31 mars 2026, le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a tenu sa 61e session à Genève, en Suisse. Le Vietnam y a participé activement, en prenant la parole et en contribuant à l’élaboration de projets de résolution, accomplissant avec succès ses premières missions dans le cadre de son mandat 2026-2028.

VNA/CVN