Lancement de Vinhomes Global Gate Ha Long

Le 25 avril, la société par actions Vinhomes a officiellement lancé Vinhomes Global Gate Ha Long à Quang Ninh – une mégapole balnéaire de plus de 6.200 ha, bénéficiant d’un emplacement unique entièrement intégré au sein d’un patrimoine naturel mondial.

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Photo : VG/CVN

Le projet est positionné comme un “Nouveau Hanoï” au bord de la baie classée au patrimoine mondial, créant un nouveau standard de vie - travail -villégiature – divertissement pour une communauté d’élite multigénérationnelle vietnamienne et internationale, avec l’ambition de devenir la première ville ESG au monde visant la norme ISO 37125.

Vinhomes Global Gate Ha Long bénéficie d’une situation stratégique sur l’axe autoroutier Hanoï - Hai Phong - Quang Ninh, au carrefour du développement touristique, industriel et logistique le plus dynamique du Nord-Est du Vietnam.

Situé en face du dépôt de la future ligne ferroviaire à grande vitesse Hanoï - Quang Ninh, le projet permettra de relier la capitale en seulement 23 minutes, ouvrant ainsi la transition d’un mode de vie “au cœur de la ville” vers une vie “au cœur d’une merveille naturelle”. Une fois la ligne à grande vitesse mise en service, Vinhomes Global Gate Ha Long pourra fonctionner comme un véritable “Nouveau Hanoï” au bord de la baie patrimoniale, attirant ainsi les investissements ainsi qu’une communauté d’élite nationale et internationale venue s’y installer durablement.

Photo : VG/CVN

Le projet bénéficie notamment d’un paysage exceptionnel avec une vue directe sur la baie de Ha Long - patrimoine naturel mondial reconnu par l’UNESCO. Il s’agit de l’une des perspectives les plus précieuses au monde, offrant un panorama complet sur une merveille rare, dans un environnement parfaitement sain, à l’écart de toute pollution, pour profiter d’un cadre de vie idéal à long terme.

À cette beauté naturelle s’ajoutent plus de 2.500 hectares d’espaces verts, de plans d’eau et de mangroves, dont 680 hectares de mer naturelle aux eaux filtrées et limpides, 200 km de littoral de sable blanc, ainsi que plus de 660 hectares du parc forestier Globe Ha Long… développés par Vinhomes afin de créer un ensemble vert, régénératif et durable répondant aux standards ESG++.

Le projet est orienté vers le modèle de la première ville au monde conforme à la norme ISO 37125 - la plus récente norme internationale pour les villes durables. Associé à sa situation exceptionnelle au bord de la baie patrimoniale, il construit un véritable écosystème de vie : vert sur le plan environnemental, pur sur le plan de l’air, équilibré pour la santé physique et mentale.

Photo : VG/CVN

Outre ces atouts naturels et géographiques, Vinhomes Global Gate Ha Long accorde une importance particulière au facteur humain, en plaçant l’habitant au centre grâce à un modèle d’équipements “all in one” de classe mondiale. Tous les besoins des résidents - habitat, éducation, travail, soins de santé, repos, loisirs et divertissements - seront satisfaits selon des standards internationaux pour une population multigénérationnelle, multiculturelle et internationale.

Le premier pilier repose sur un écosystème résidentiel diversifié comprenant villas, maisons mitoyennes, maisons de ville et appartements haut de gamme, répartis en six grandes zones : Baie du Paradis, Baie des Festivals, Île des Merveilles, Baie de l’Énergie Verte, Île Verte de Prestige et Île de l’Excellence Sportive.

Particularité exclusive de Vinhomes Global Gate Ha Long : le modèle d’“île dans la ville”, qui transforme trois petites îles entourées par la mer sur leurs quatre côtés en espaces emblématiques de vie et de villégiature : l’île New Horizon, l’île du Diamant et l’île de Cristal.

Photo : VG/CVN

Vient ensuite une collection d’équipements “all in one” comparable à celles des plus grandes métropoles mondiales, articulée autour de sept grands écosystèmes.

Le premier concerne la culture, les événements et les festivals internationaux, avec notamment une scène en plein air face à la mer pouvant accueillir plus de 60.000 personnes ; le Wonder Theatre de 3.000 places ; VinWonders sur 81 hectares avec le plus grand parc aquarium du monde ; un centre international de congrès et d’événements de plus de 4.500 places ; ainsi qu’un Village de la culture et de la gastronomie vietnamiennes de 18,5 hectares.

Le deuxième est l’écosystème de villégiature et de divertissement haut de gamme avec des hôtels et resorts 5 étoiles gérés par les plus grandes marques mondiales ; une chaîne de casinos intégrés aux hôtels ; un complexe de 12 parcours de golf sur 950 ha ; un parc de pêche en mangrove de 800 ha ; et la marina Wonder Marina, pour vivre pleinement l’art de vivre maritime haut de gamme dans la baie de Ha Long.

Le troisième concerne le shopping, la gastronomie et le lifestyle 24/7 avec des outlets de grandes marques internationales ; le centre commercial Vincom Mega Mall ; la rue commerçante Vincom Collection ; le complexe VinBeauty de 2,4 ha…offrant une expérience “sans limites - en une seule destination”.

Le quatrième est un écosystème sportif inédit au Vietnam, avec le quartier sportif Sports District de 13,3 ha situé au cœur de l’Île de l’Excellence Sportive de plus de 900 hectares ; une académie sportive professionnelle ; plus de 50 km de pistes cyclables traversant l’ensemble du projet…

Photo : VG/CVN

Le cinquième pilier est l’écosystème de santé globale avec l’hôpital international Vinmec Cleveland Clinic sur 14 ha; le plus grand centre de retraite Vin New Horizon du pays ; l’Académie de la Sagesse ; ainsi que le quartier résidentiel pour retraités Golden Residence.

Le sixième concerne l’éducation internationale avec le réseau scolaire Vinschool ; l’école internationale américaine ; des établissements publics et privés de qualité ; ainsi que le centre de développement de la jeunesse Wonder Young Hub sur plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés, selon le modèle “Une destination - mille besoins”.

Le septième est un centre économique, financier et commercial (CBD) de premier plan au Vietnam et dans la région, avec des immeubles de bureaux de 30 à 45 étages, destinés à attirer les élites vietnamiennes et internationales.

Reposant sur trois piliers fondamentaux - connectivité, régénération et excellence - ainsi que sur près d’une dizaine d’écosystèmes de services haut de gamme, Vinhomes Global Gate Ha Long se construit progressivement comme une véritable “merveille urbaine”, l’un des cadres de vie les plus attractifs, où croissance rime avec durabilité, confort avec bien-être, et où l’expérience humaine reste au centre.

Il s’agit également d’un modèle pionnier de mégapole ESG++, encouragé pour le bénéfice à long terme de l’humanité - un lieu où l’homme choisit de se développer en harmonie avec la nature et la technologie.

Mai Quynh/CVN