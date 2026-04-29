Hanoï - Ha Long : vivre sur deux pôles

La ligne ferroviaire à grande vitesse entre Hanoï et Quang Ninh devrait profondément transformer les mobilités et les choix résidentiels. Grâce à un temps de trajet ramené à 23 minutes pour plus de 150 km, elle rendra envisageable un quotidien partagé entre capitale et littoral.

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Photo : Vingroup/CVN

Les travaux de la ligne ferroviaire à grande vitesse Hanoï - Quang Ninh ont été lancés le 12 avril. Une fois cette ligne achevée en 2028, le modèle de vie « à deux centres » deviendra une réalité : travailler à Hanoï le matin et rejoindre le soir son logement au bord de la baie de Ha Long, classée au patrimoine mondial. En réduisant les distances, cette infrastructure redéfinit l’équilibre entre temps, budget et qualité de vie.

En particulier, les premiers acquéreurs du complexe Vinhomes Global Gate Ha Long bénéficient d’un forfait de transport mensuel d'environ 5 millions de dôngs, avec déplacements illimités. Une offre qui, à ce prix, apparaît plus économique que l’usage quotidien d’un véhicule individuel, tout en évitant les contraintes de circulation.

Une alternative crédible à la voiture

Parmi les plus de 42.000 visiteurs recensés à Hạ Long lors des célébrations des rois Hùng, Nguyên Tuân Anh, résident du quartier de Tây Hô (Hanoï), a choisi de s’y rendre en voiture avec sa famille. Le trajet de plus de 150 km représente environ 1h30 par sens.

À l’occasion de ce déplacement, il découvre le projet immobilier en bord de baie. L’idée d’un nouveau lieu de vie s’impose : bénéficier d’un environnement naturel, sans renoncer aux opportunités professionnelles de la capitale.

L’arrivée du train à grande vitesse, avec un parcours limité à 23 minutes, rendra cette perspective tangible. D’autant que l’abonnement proposé, autour de 5 millions de dôngs par mois, rendra l’avantage évident face aux coûts actuels.

''Je dépense aujourd’hui entre 7 et 8 millions de dôngs mensuels en carburant. Sans compter les embouteillages, particulièrement éprouvants aux heures de pointe. Si je réduis ce temps de transport, je pourrai le consacrer à ma famille. La qualité de vie s’en trouvera nettement améliorée'', explique-t-il.

Habitué aux systèmes ferroviaires du Japon et de la République de Corée, il souligne le caractère compétitif de cette tarification. Au Japon, un abonnement Shinkansen sur 150 km peut atteindre plusieurs dizaines de millions de dôngs par mois. En République de Corée, le KTX reste trois à quatre fois plus onéreux.

Photo : Vingroup/CVN

Selon le Professeur Dang Hung Vo, ancien vice-ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement, la distance en urbanisme se mesure avant tout en temps. Un trajet confortable de 23 minutes en train rapide se révèle bien plus court que 45 minutes passées dans les embouteillages et la pollution.

''Cette durée crée une véritable zone de transition. Suffisamment brève pour maintenir le lien avec le travail, mais assez longue pour permettre à un actif urbain de passer du stress professionnel à un environnement apaisé. Cela contribue à lever les freins psychologiques liés à l’éloignement'', analyse-t-il.

Un cadre de vie et un actif valorisé

Au-delà de la mobilité, cette liaison offre un double bénéfice : maîtrise du temps et amélioration du cadre de vie. L’abonnement peut être perçu comme un accès privilégié à un environnement résidentiel de qualité.

Le site se distingue par un vaste écosystème de 2.500 ha mêlant espaces verts, plans d’eau et mangroves, ainsi que plus de 200 km de littoral. Les habitations, conçues comme des unités de villégiature, s’ouvrent sur des paysages évolutifs au rythme des marées et de la lumière.

À proximité, le complexe de loisirs VinWonders (81 ha) propose une offre de divertissement étendue, incluant un aquarium de grande envergure. Des spectacles en plein air de grande capacité et un théâtre couvert complètent cet ensemble, tandis que plusieurs parcours de golf participent à l’attractivité globale.

''Rentrer chez soi devient une expérience en soi, proche d’un séjour permanent'', observe Phạm Thu Hà, investisseuse à Hanoï.

Sur le plan immobilier, la proximité d’infrastructures rapides constitue un levier reconnu de valorisation. ''Selon le principe du TOD, la valeur foncière croît avec l’accessibilité aux gares. L’intégration de cette ligne renforce fortement le potentiel du projet, à la croisée d’un site patrimonial et d’un réseau de transport structurant'', souligne Dang Hùng Vo.

Portée par cette dynamique, la zone littorale de Ha Long s’impose progressivement comme une extension résidentielle de la capitale, où se conjuguent gain de temps, ouverture de l’espace et montée en gamme des conditions de vie.

Photo : Vingroup/CVN

La future liaison rapide entre Hanoï et Quang Ninh (Nord), couvrant près de 150 km en environ 23 minutes, ouvre la voie à de nouvelles pratiques résidentielles. Elle permet d’envisager un quotidien partagé entre la capitale et la baie de Hạ Long, sans rupture de rythme.

Dans ce contexte, le projet Vinhomes Global Gate Ha Long attire une partie des acquéreurs en quête d’un cadre de vie plus ouvert. Implanté en bord de baie, il s’inscrit dans un environnement mêlant plans d’eau, espaces végétalisés et zones de mangroves. L’ensemble forme un paysage continu, structuré autour de plusieurs centaines d’hectares naturels.

Les habitations y sont intégrées à un tissu d’équipements de loisirs et de services. À proximité, un complexe de divertissement de grande envergure regroupe notamment aquarium, espaces scéniques et installations culturelles. Des programmes sportifs, dont plusieurs terrains de golf, complètent cette offre orientée vers les loisirs.

''Le retour à domicile prend une autre dimension, plus proche d’un temps de repos prolongé'', observe Pham Thu Hà, investisseuse à Hanoï.

Une dynamique immobilière portée par les transports

Sur le plan économique, la proximité des infrastructures de transport rapide constitue un levier bien identifié. Selon le Professeur Dang Hùng Vo, ''la valeur foncière tend à croître avec l’accessibilité aux gares, conformément au modèle de développement orienté vers les transports (TOD)''.

Dans ce cadre, la connexion entre réseau national et site patrimonial renforce l’attractivité du secteur. Elle favorise à la fois les mobilités quotidiennes et les perspectives de valorisation à moyen terme.

Avec l’amélioration des infrastructures et les politiques d’accompagnement destinées aux premiers résidents, Ha Long s’affirme progressivement comme une extension fonctionnelle de Hanoï. Ce modèle, fondé sur la complémentarité des espaces, répond à une demande croissante pour des environnements plus flexibles, conciliant travail, mobilité et qualité de vie.

Minh Quân/CVN