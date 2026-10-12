Le WEF s’associera au Forum économique d’automne à Hô Chi Minh-Ville

Le Forum économique d’automne 2026 se tiendra à Hô Chi Minh-Ville du 26 au 29 octobre sous le thème "La collaboration dans une nouvelle ère". L’événement devrait attirer environ 1.500 délégués nationaux et internationaux, a déclaré Lê Truong Duy, directeur du Centre pour la 4 e révolution industrielle de Hô Chi Minh-Ville (HCMC C4IR), lors d’un récent point presse.

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Photo : VNA/CVN

Le forum principal, organisé conjointement avec le Forum économique mondial (WEF), se tiendra les 27 et 28 octobre. Il comprendra une session plénière de haut niveau intitulée "La convergence des nouveaux moteurs de la croissance mondiale" et, le 28 octobre, un dialogue avec le Premier ministre vietnamien sur le positionnement du Vietnam dans l’avenir mondial, ainsi qu’une discussion plénière et un dialogue réunissant des dirigeants de rang ministériel de divers pays.

Le 27 octobre, le forum accueillera 16 sessions thématiques réparties sur trois sites parallèles, axées sur les thèmes suivants : IA et informatique quantique ; finance, économie numérique et autonomie ; et industrie manufacturière, durabilité et nouvelle génération. Deux sessions seront organisées conjointement avec le WEF et porteront sur "Le repositionnement du Vietnam et de l’ASEAN dans les chaînes de valeur mondiales" et "Du déploiement de l’IA à la préparation de la main-d’œuvre industrielle de demain".

Vers une nouvelle ère de développement

D’autres activités sont prévues, notamment des conférences internationales sur la promotion de la double transition - numérique et écologique - dans des secteurs industriels clés en vue de la neutralité carbone ; des expositions présentant des solutions technologiques innovantes ; la Journée de l’innovation ouverte 2026 (Open Innovation Day) ; le programme "CEO 500 - TEA CONNECT"; la réunion annuelle du réseau mondial des Centres pour la quatrième révolution industrielle (C4IR) ; ainsi que des ateliers bilatéraux de promotion des investissements.

Les organisateurs ont souligné que l’association du WEF au Forum économique d’automne constitue une première. Ce partenariat permettra de diffuser des informations sur l’événement au sein du réseau mondial des Centres pour la quatrième révolution industrielle, tout en reflétant l’intérêt international suscité par le forum.

Ce forum se tient alors que le Vietnam entre dans une nouvelle ère de développement, visant une croissance annuelle du PIB supérieure à 10% et une économie numérique représentant 30% du PIB d’ici 2030. La réalisation de ces objectifs nécessite des ressources internationales, notamment des capitaux, des technologies et des partenariats stratégiques. En tant que l’un des principaux pôles économiques et d’innovation du Vietnam, Hô Chi Minh-Ville est idéalement positionnée pour attirer ces ressources.

Le forum a pour objectif de promouvoir Hô Chi Minh-Ville et le Vietnam en tant que destinations d’investissement attrayantes, transparentes et dynamiques, tout en créant des liens entre initiatives, ressources et partenaires à l’échelle régionale et mondiale.

VNA/CVN