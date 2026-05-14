Vente de billets du Mondial-2026 : la Californie s'inquiète de "potentielles pratiques commerciales trompeuses"

Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a demandé mercredi 13 juillet des éclaircissements à la FIFA sur de " potentielles pratiques commerciales trompeuses " liées à la vente de billets pour le Mondial-2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada (11 juin-19 juillet).

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le magistrat s'appuie sur une enquête du média The Athletic qui révèle que plusieurs supporters ayant acheté des billets de "catégorie 1", la plus onéreuse, se sont vu attribuer des places initialement présentées comme de catégorie inférieure.

Le procureur général a envoyé ses questions à la FIFA dans une lettre qu'il a publiée, au sujet d'une "potentielle violation de la loi californienne" qui "offre une forte protection aux consommateurs", en se demandant si l'instance a "vendu des tickets à partir de catégories présentées sur des plans des stades, avant de modifier ces catégories a posteriori au moment d'attribuer les sièges".

La Californie va accueillir des matches de la Coupe du monde à Los Angeles et à Santa Clara, près de San Francisco. Les prix exorbitants des billets sont depuis plusieurs mois un motif de crispation avant le premier Mondial à 48 pays.

"Nous avons hâte de recevoir les informations demandées à la FIFA pour notre examen en cours", a encore dit M. Bonta, qui a notamment demandé des copies des plans des stades et les dates de leur modification, ainsi que le nombre de supporters ayant hérité d'un ticket de catégorie inférieure.

Les consommateurs californiens qui pensent avoir été trompés sont invités par le procureur à porter plainte. La FIFA avait répondu en avril à The Athletic que les plans des stades présentés à l'achat, et modifiés par la suite, étaient "indicatifs".

APS/VNA/CVN