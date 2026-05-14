Coupe d'Italie : l'Inter Milan voit double et plane sur le calcio

Dix jours après son sacre en championnat, l'Inter Milan a doublé la mise avec la Coupe d'Italie remportée 2 à 0 face à la Lazio mercredi 13 mai au Stade olympique de Rome pour conforter sa domination sur le football italien.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Pour la troisième fois de leur histoire, après 2006 et 2010, les Nerazzuri ont fait main basse durant la même saison sur la Serie A et la Coppa Italia. Les années 2020 sont bleues et noires en Italie avec trois sacres en championnat et autant en Coupe d'Italie, sans oublier deux finales, perdues, de Ligue des champions.

Grand favori de cette finale, le club lombard n'a pas eu à forcer son talent pour venir à bout d'une pâle Lazio, dont les tifosi, qui, remontés contre leurs dirigeants, font la grève des encouragements en championnat depuis des semaines, n'ont pas fini de désespérer.

L'Inter a ouvert la marque dès la 14e minute sur un corner : au marquage de l'international français Marcus Thuram, le milieu défensif de la Lazio Adam Marusic a trompé, de la tête, son propre gardien.

Le capitaine Lautaro Martinez a doublé la mise à la 35e minute sur un service de Denzel Dumfries après un mauvais dégagement de Nuno Tavares.

En seconde période, la Lazio a fini par pointer le bout de son nez mais Tijjani Noslin a manqué de peu le cadre (58e) et surtout Josep Martinez, doublure en temps normal de Yann Sommer dans les buts mais titulaire en Coupe d'Italie cette saison, a gagné son duel contre Boulaye Dia (75e).

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Les esprits se sont échauffés en fin de finale avec une altercation entre Pedro et Federici Dimarco qui a dégénéré en brève bagarre générale (85e), mais cela n'a pas gâché la fête de l'Inter et de ses supporters.

Pour sa première saison aux commandes des Nerazzurri, Cristian Chivu, dont la nomination en juin dernier avait suscité bien du scepticisme, leur a offert un 21e scudetto et une dixième Coppa d'Italia.

"C'est une bonne saison pour l'Inter, plus que pour moi, avec deux trophées, ce n'est jamais simple d'arriver à ce niveau là", a insisté Chivu qui, joueur, faisait partie de l'équipe qui avait réalisé en 2010 un inédit (et toujours unique) triplé Championnat/Coupe d'Italie/Ligue des champions.

La Lazio n'a, elle, pas réussi à stopper sa disette de trophées, depuis son septième sacre en Coupe d'Italie en 2019. Coincée dans le ventre mou du championnat, elle n'a pas non plus décroché son billet pour l'Europe.

Comme l'Inter est déjà qualifié pour la Ligue des champions, la 7e place en championnat, occupée actuellement à deux journées du terme par l'Atalanta, devient européenne.

AFP/VNA/CVN