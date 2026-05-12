WTA 1000 de Rome : Gauff encore chahutée mais qualifiée pour les quarts de finale

La N.4 mondiale américaine Coco Gauff a dû repousser une balle de match face à sa compatriote Iva Joric (17 e ) avant d'empocher son billet pour les quarts de finale du tournoi WTA 1000 de Rome lundi 11 mai.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Gauff, finaliste l'an dernier sur le terre battue romaine, s'est imposée face à l'une des révélations de la saison 5-7, 7-5, 6-2 après deux heures et 45 minutes de jeu.

L'Américaine, sacrée à Roland-Garros l'an dernier, avait déjà été chahutée au tour précédent par l'Argentine Solana Sierra (72e) 5-7, 6-0, 6-4.

Elle a cette fois eu une balle de match contre elle à 5-3 dans le deuxième set, l'a repoussée et a ensuite remporté quatre jeux consécutifs pour revenir à une manche partout.

Avant le début de la manche décisive, son adversaire de 18 ans, qui a atteint en début d'année la finale à Hobart (Australie) et les quarts de finale à l'Open d'Australie, a eu besoin d'une pause médicale pour soigner un doigt, mais a perdu d'emblée son service et ne s'en est pas remis.

Gauff, éliminée en 8e de finale à Madrid, tentera de rallier le dernier carré face à la Russe Mirra Andreeva (8e) ou à la Belge Elise Mertens (22e).

AFP/VNA/CVN