Mondial-2026 : l'Iran organise une cérémonie d'adieu pour son équipe nationale

L'Iran a organisé mercredi 13 mai une cérémonie d'adieu pour son équipe nationale de football, dont la participation dans un mois à la Coupe du monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique reste toutefois entourée d'incertitudes.

>> Mbappé, pas d'inquiétude pour le Mondial-2026

>> Mondial-2026 : Infantino réaffirme que l'Iran jouera bien aux États-Unis, Trump est "OK"

>> Mondial-2026 : la pelouse posée dans le stade de la finale

Photo : AFP/VNA/CVN

Vêtus de survêtements rouges et noirs, les joueurs montés sur une scène dressée sur la place Enghelab (révolution), au cœur de Téhéran, ont été acclamés par la foule, selon des images diffusées par la télévision d'État.

Le sélectionneur iranien Amir Ghalenoei et le président de la fédération iranienne de football, Mehdi Taj, étaient présents.

"Les joueurs de l'équipe nationale à la Coupe du monde représenteront le peuple, les combattants du pays, le guide (suprême Mojtaba Khamenei, ndlr) et le pays", a déclaré M. Taj.

La participation de l'Iran au tournoi, prévu du 11 juin au 19 juillet, reste entourée d'incertitudes depuis le déclenchement du conflit. Mais la Fifa martèle depuis des semaines que l'équipe prendra part au tournoi aux États-Unis.

L'Iran, qui doit être basé à Tucson, en Arizona, affrontera la Nouvelle-Zélande, la Belgique et l'Égypte dans le groupe G. Les Iraniens doivent rencontrer d'abord les Néo-Zélandais, le 15 juin à Los Angeles.

AFP/VNA/CVN