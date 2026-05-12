NBA : les Lakers éliminés par le Thunder, LeBron James reste flou sur son avenir

Balayés par le Thunder, les Los Angeles Lakers ont vu leur saison prendre fin lundi 11 mai au deuxième tour des play-offs NBA, et s'interrogent sur l'avenir de LeBron James, toujours sans contrat pour l'année prochaine à 41 ans.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le "King" a-t-il disputé lundi 11 mai le dernier match de sa carrière, son 302e en play-offs, dans une salle bouillante finalement rendue au silence par le champion en titre, sans pitié pour son immense carrière?

"Je ne sais pas ce que le futur me réserve. Je vais prendre du recul, parler à ma famille, faire l'analyse, et quand le temps sera venu ,vous saurez ce que j'ai décidé", a évacué LeBron James, le septième à prendre la parole en conférence de presse après l'entraîneur JJ Redick et cinq coéquipiers.

Héros des Lakers depuis 2018, LeBron James s'est démené avec 24 points et 12 rebonds mais a fini par céder face au Thunder, vainqueur 115-110.

Le quadruple champion NBA n'a jamais donné d'indice lors de sa 23e saison sur une éventuelle retraite, une prolongation de contrat, ou un départ pour un dernier défi, alors que des rumeurs l'envoient à Cleveland ou à Golden State pour une dernière danse.

"J'ai toujours l'amour du jeu", a répété LeBron James pour qui "le processus, l'entraînement", est "plus important que le résultat".

"Qu'aurais-je à gagner avec un nouveau titre?", s'est-il interrogé, semblant répondre aux rumeurs de déménagement, avant de préciser que sa famille, dont sa fille de 12 ans, aurait "un poids important" dans son futur choix.

Veste bleue ouverte sur un t-shirt blanc, le colosse s'est éclipsé en serrant quelques personnes dans ses bras dans les entrailles de la Crypto.com arena du centre de Los Angeles.

Doncic n'était "pas prêt"

Légende de la balle orange, le "King" possède déjà d'innombrables records, notamment l'emblématique nombre de points marqués, chipé à Kareem Abdul-Jabbar en 2023.

Armé de son physique d'airain soigné par une hygiène de vie et une éthique de travail irréprochables, LeBron James a encore réussi des play-offs de très bonne facture, au côté de son fils Bronny.

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La saison des or et pourpre s'achève de façon abrupte, après avoir nourri certains espoirs de voir plus loin, envolés depuis la blessure la blessure de Luka Doncic.

Le magicien slovène, victime d'une élongation au niveau des muscles adducteurs début avril face au Thunder, n'a pas réussi à revenir à temps pour retrouver Oklahoma City, définitivement le bourreau des Lakers.

"Je n'étais pas encore prêt" à revenir, a regretté Doncic, meilleur marqueur de la saison régulière.

Après avoir balayé les Phoenix Suns au premier tour, le Thunder s'avance invaincu en finale de conférence Ouest, où il affrontera les San Antonio Spurs ou les Minnesota Timberwolves, dos à dos dans leur série (2-2).

SGA marque 35 points

OKC fait plus que jamais figure de favori pour conserver son titre, dans le sillage du MVP 2025 Shai Gilgeous-Alexander, auteur de 35 points lundi 11 mai.

SGA a accéléré sur la fin et semble avoir encore de la marge, tant le collectif qui l'entoure est talentueux, à l'image du Belge Ajay Mitchell (28 pts), et capable de monter les barbelés en défense.

Après avoir bien débuté grâce aux dribbles déroutants d'Austin Reaves (27 pts), les Lakers ont connu un départ de deuxième quart-temps catastrophique (17-0 OKC).

Tout s'est finalement joué dans un quatrième quart-temps magnifique et irrespirable. Marcus Smart a donné l'avantage aux locaux à 40 secondes de la sirène avant un panier musclé de Chet Holmgren pour OKC, un raté de LeBron, un passage assuré sur la ligne des lancers francs par SGA, puis un ultime manqué de Reaves de loin.

Reaves a dit avoir été encouragé et félicité pour ce dernier tir par LeBron James,son protecteur depuis son arrivée en NBA, avec qui il "espère" continuer à jouer.

Plus tôt, les Cleveland Cavaliers avaient réussi à égaliser dans la journée à 2-2 face aux Detroit Pistons, grâce à un succès 112-103.

Donovan Mitchell a mené la charge avec 43 points, dont 39 après la pause, de quoi égaler le record sur une période en play-offs d'Eric "Sleepy" Floyd en 1987 avec les Warriors.

AFP/VNA/CVN