Play-offs NBA : Wembanyama exclu, les Wolves égalisent contre les Spurs

Sans Victor Wembanyama, rapidement exclu pour un coup de coude, les San Antonio Spurs ont résisté mais cédé le10 mai 114-109 chez les Minnesota Timberwolves, qui égalisent à 2-2 au deuxième tour des play-offs NBA.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Après une commotion cérébrale au premier tour et plusieurs matches brillants, la découverte des play-offs se poursuit pour Victor Wembanyama avec un épisode frustrant, sa première exclusion en NBA pour un geste violent.

Le Français de 22 ans, auteur de 4 points jusqu'alors, a été sanctionné pour une faute commise avec 8 min 39 à jouer dans le deuxième quart-temps, alors que les Wolves menaient 36-34 cette rencontre rythmée.

À la suite d'un rebond offensif, Wembanyama se retrouve entouré par deux adversaires, Jaden McDaniels, qui attrape le Français, et Naz Reid. Voulant se dégager ballon en main, "Wemby" fait un mouvement brusque sur sa droite, coude relevé, et heurte violemment Reid à la tête.

Après visionnage de la vidéo, les arbitres ont estimé que la faute était une "flagrante de niveau 2", en raison d'un geste "non nécessaire" et "excessif", de quoi exclure immédiatement le Français, qui a mis du temps à réaliser que son match se terminait là.

Comme pour toute faute flagrante, la NBA analysera lundi l'action et peut décider d'une amende et/ou d'une suspension prolongée.

Edwards marque 36 points

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Son entraîneur Mitch Johnson a insisté en conférence de presse sur le caractère "non intentionnel" du geste de son joueur, qu'il estime insuffisamment protégé par les arbitres face aux défenses rugueuses.

"Vu les plans de jeu de chaque équipe face à ce jeune homme depuis qu'il a intégré la ligue, l'agressivité qui lui est imposée, le manque de protection dont il bénéficie est décevant, et atteint même un point où ça devient dégoûtant", a dénoncé le technicien.

Après avoir brillé lors du match 3 avec 39 points, Wembanyama n'a pas pu porter son équipe, qui a tout de même su résister sans son géant (2,24 m).

Le meneur De'Aaron Fox (24 points) a été précieux au côté des deux autres jeunes arrières virevoltants, le rookie Dylan Harper (20 ans, 24 pts), en sortie de banc, et Stephon Castle (21 ans, 20 pts).

Les Texans et leur défense féroce ont pris la main dans le 3e quart-temps de ce match resté hyper serré (jamais plus de 9 points d'écart), mais les Timberwolves, plus expérimentés, ont dominé le dernier quart-temps (34-25).

Anthony Edwards a été excellent avec 36 points à 13 sur 22 au tir, permettant aux Wolves de reprendre la tête à 5 minutes de la sirène.

Le pivot français Rudy Gobert a lui été déterminant avec 11 points, 13 rebonds et 4 passes, avec deux paniers dans les dernières minutes grâce à deux coupes intelligentes pour finir au dunk.

Deux fois finalistes sortants de la conférence Ouest, les Timberwolves ont repris confiance avant le match 5 mardi à San Antonio.

Les Knicks qualifiés

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Plus tôt dans la journée, les New York Knicks avaient validé une nouvelle qualification pour la finale de conférence Est, comme l'an dernier, en finissant de balayer les Philadelphia 76ers 4-0. Les Knicks ont humilié les 76ers en Pennsylvanie avec une raclée 144 à 114 pour achever la série.

Après l'avoir ratée 24 saisons d'affilée, les Knicks et leurs bouillants supporters vont vivre une deuxième finale de conférence de suite, soit contre les Detroit Pistons, soit contre les Cleveland Cavaliers, menés 2-1 dans l'autre demie à l'Est.

Battus l'an passé par les Indiana Pacers, les New-Yorkais auront une nouvelle occasion de se qualifier pour leur première finale NBA depuis 1999. La franchise de Manhattan n'a plus remporté le titre depuis 1973.

Tous les espoirs sont permis cette saison avec une formation qui survole les phases finales: depuis qu'ils ont été menés 2-1 au premier tour par les Atlanta Hawks, les Knicks ont remporté sept matches d'affilée.

Après deux succès dans leur Madison Square Garden, les Knicks ont surclassé les Sixers dans leur salle à deux reprises, dont dimanche 11 mai, dans la foulée d'un premier quart-temps irréel, remporté 43-24 en tirant à 11 sur 13 derrière l'arc.

Dépassés et chahutés dans leur salle par les nombreux supporters visiteurs, les 76ers de Joel Embiid (24 pts) subissent une lourde élimination après avoir créé la surprise au tour précédent contre les Boston Celtics (4-3).

AFP/VNA/CVN