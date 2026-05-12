Play-offs NBA : pas de sanction supplémentaire pour Wembanyama, disponible mardi

Victor Wembanyama, exclu dimanche 10 mai pour un coup de coude au visage d'un adversaire, n'a pas reçu de sanction supplémentaire de la NBA et pourra donc rejouer dès mardi 12 mai en play-offs, a appris l'AFP lundi 11 mai d'une source proche de la ligue, confirmant une information d'ESPN.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le Français de 22 ans a été exclu dimanche 10 mai pour un coup de coude asséné à Naz Reid lors de la défaite des San Antonio Spurs sur le terrain des Minnesota Timberwolves, qui ont égalisé à 2-2. Comme c'est d'usage avec les fautes "flagrantes de niveau 2", la NBA a étudié l'action lundi 11 mai et a décidé de ne prendre aucune sanction supplémentaire.

Wembanyama, alors auteur de 4 points, a été sanctionné pour une faute commise avec 8 min 39 à jouer dans le deuxième quart-temps dimanche 10 mai, alors que les Wolves menaient 36-34 cette rencontre qu'ils ont fini par remporter 114-109.

À la suite d'un rebond offensif, Wembanyama, entouré de deux adversaires et attrapé par l'un d'eux, a fait un mouvement brusque sur sa droite, coude relevé, pour se dégager, heurtant violemment Naz Reid à la tête.

Après visionnage de la vidéo, les arbitres ont estimé que la faute était une "flagrante de niveau 2", en raison d'un geste "non nécessaire" et "excessif", de quoi décider d'une première exclusion du Français, qui découvre les play-offs pour sa troisième saison NBA.

L'entraîneur des Spurs Mitch Johnson a estimé en conférence de presse que le coup n'était "pas intentionnel" et a défendu son joueur, estimant qu'il n'était pas assez protégé par les arbitres malgré un traitement rugueux de ses adversaires.

"Vu les plans de jeu de chaque équipe face à ce jeune homme depuis qu'il a intégré la ligue, l'agressivité qui lui est imposée, le manque de protection dont il bénéficie est décevant, et atteint même un point où ça devient révoltant", a dénoncé le technicien.

Wembanyama, qui avait brillé lors du match précédent avec 39 points, espère qualifier les Spurs pour leur première finale de conférence Ouest depuis 2017. Le match 5 de la demi-finale aura lieu mardi 10 mai à San Antonio.

AFP/VNA/CVN