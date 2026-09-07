Maladies infectieuses : renforcer la prévention dans les écoles

À la rentrée 2026-2027, les secteurs de la santé et de l’éducation unissent leurs forces pour prévenir dengue et maladie pieds-mains-bouche dans les établissements scolaires. Cette mobilisation concrétise la Résolution N°72 du Bureau politique : passer du traitement à la prévention active, précoce et à distance pour protéger durablement la santé des élèves.

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Photo : VNA/CVN

La protection de la santé des élèves ne doit pas être mise en œuvre uniquement lorsque des épidémies apparaissent, mais doit commencer par des actions quotidiennes dans chaque classe, famille et communauté.

La dengue sous surveillance

Selon le Centre de contrôle des maladies de la ville de Dông Nai (Sud), depuis le début de l’année, la localité a enregistré plus de 9.000 cas de dengue, dont cinq décès. Dông Nai entre dans la période de pointe de la saison des pluies, caractérisée par un climat chaud et humide favorable à la prolifération des moustiques vecteurs de la maladie. Le risque d’épidémie demeure ainsi élevé.

Face à cette situation, le secteur de la santé demande aux localités de renforcer la surveillance, de détecter rapidement les cas et les foyers épidémiques et d’évaluer les risques afin d’intervenir en temps opportun. Les établissements scolaires sont, pour leur part, invités à renforcer l’assainissement de leur environnement, à éliminer les récipients inutiles susceptibles de contenir de l’eau et à collaborer avec le secteur de la santé pour assurer la surveillance, la prévention et la lutte contre la maladie.

À Hai Phong (Nord), du 24 au 30 août, la ville a enregistré huit foyers de dengue. Depuis le début de l’année, la ville compte 208 cas, soit 240 de moins qu’à la même période en 2025. Malgré cette baisse, le risque d’épidémie demeure présent.

Selon le médecin Phan Hông Hai, chef du Département de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses du Centre de contrôle des maladies de Hai Phong, le climat chaud et humide, associé aux fortes pluies, favorise la prolifération des moustiques vecteurs de la dengue. Les quartiers de Kiên An, Lê Chân et Cat Hai sont considérés comme présentant un risque élevé. Les centres de santé demandent aux localités de mobiliser la population pour participer à l’assainissement de l’environnement et à l’élimination des gîtes larvaires. Ils doivent également renforcer la surveillance, détecter rapidement les cas, traiter efficacement les foyers épidémiques et procéder à la pulvérisation de produits anti-moustiques dans les zones à risque.

Photo : VNA/CVN

À Gia Lai (Centre), la province a enregistré plus de 420 cas au cours de la semaine écoulée. Depuis le début de l’année, elle compte plus de 5.360 cas et un décès, soit une hausse de plus de 3.590 cas par rapport à la même période de 2025.

Selon le docteur spécialiste de niveau II Nguyên Thanh Binh, chef adjoint du Département des virus et parasites de l’Hôpital central des maladies tropicales, la dengue débute généralement de manière brutale par une forte fièvre, qui peut s’accompagner de maux de tête, de douleurs musculaires et articulaires, de douleurs derrière les yeux, de nausées et d’une perte d’appétit. La maladie comporte généralement une phase fébrile de deux à sept jours. La phase critique survient souvent lorsque la fièvre commence à diminuer, généralement entre le troisième et le septième jour.

Les patients ne doivent donc pas relâcher leur vigilance lorsque leur température corporelle baisse, car la diminution de la fièvre ne signifie pas nécessairement que la maladie est guérie. Les patients et leurs proches doivent continuer à surveiller attentivement l’évolution de leur état de santé, assurer une hydratation adéquate et utiliser les médicaments de manière appropriée et sûre. En cas de signes inhabituels, il est recommandé de consulter rapidement un établissement de santé afin de bénéficier d’un examen et d’une prise en charge adaptés.

Des mesures renforcées pour protéger les enfants

Photo : VNA/CVN

Selon le ministère de la Santé, les données du système de surveillance des maladies infectieuses montrent que le pays a enregistré près de 100.000 cas de maladie pieds-mains-bouche au cours des huit premiers mois de l’année, soit une hausse de plus de 2,5 fois par rapport à la même période de l’année précédente.

Des localités comme Hô Chi Minh-Ville, Dông Nai, Dông Thap, Tây Ninh, Lâm Dông, Dà Nang et Hanoï intensifient leur riposte. Grâce à une surveillance renforcée et à des mesures préventives, les établissements scolaires accueillent les enfants dans les meilleures conditions sanitaires.

La maladie touche principalement les enfants de moins de cinq ans, en particulier ceux fréquentant les crèches et les écoles maternelles. Ce groupe d’âge représente 87,3% de l’ensemble des cas enregistrés. Les autorités sanitaires estime que le nombre de cas pourrait continuer à augmenter dans les prochaines semaines.

Face à cette situation, et afin de prévenir et de combattre activement la maladie pieds-mains-bouche ainsi que d’autres maladies infectieuses dans les établissements d’enseignement, en particulier dans les structures accueillant de jeunes enfants, le ministère de la Santé a adressé un document au ministère de l’Éducation et de la Formation ainsi qu’aux Comités populaires des provinces et villes. Il leur demande de renforcer les mesures de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses dans les établissements scolaires à l’occasion de la rentrée.

À cet effet, ces derniers doivent demander aux établissements de renforcer la sensibilisation des enseignants et des parents à la maladie pieds-mains-bouche et aux autres maladies infectieuses courantes. Cette sensibilisation doit notamment porter sur la reconnaissance des signes suspects, les mesures de prévention et les conduites à tenir lorsqu’un enfant présente des symptômes.

Les établissements scolaires doivent nettoyer régulièrement les salles de classe, désinfecter les surfaces et les objets fréquemment touchés par les enfants et appliquer rigoureusement les mesures de prévention et de lutte contre les épidémies conformément aux directives des autorités sanitaires.

Le ministère de la Santé demande également aux Services de l’éducation et de la formation de collaborer étroitement avec les services de la Santé et les autorités sanitaires locales afin de détecter rapidement les cas suspects ou confirmés de maladie pieds-mains-bouche et d’autres maladies infectieuses chez les enfants et les élèves, d’assurer leur prise en charge et de signaler les cas en temps utile.

Thuy Hà/CVN