La CC centrale de contrôle propose des sanctions contre le vice-ministre Trân Van Thuân

La Commission centrale (CC) de contrôle du Parti communiste du Vietnam a tenu le 7 septembre à Hanoï sa 12 e session, sous la présidence de Trân Sy Thanh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de ladite commission.

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Photo : VNA/CVN

Examinant le rapport proposant des sanctions disciplinaires à l’encontre de membres du Parti ayant commis des violations au sein des organisations du Parti, du ministère de la Santé et de la Compagnie générale de construction de Hanoï, la Commission a constaté que Trân Van Thuân, membre de la permanence du Comité du Parti du ministère de la Santé et vice-ministre de la Santé ; Dâu Van Diên, secrétaire du Comité du Parti et président du Conseil d’administration de la Compagnie générale de construction de Hanoï ; et Nguyên Duc Toàn, membre du Comité du Parti et vice-directeur général de cette compagnie, avaient fait preuve de dégradation de leur idéologie politique, de leur moralité et de leur mode de vie.

Ils ont également violé les règlements du Parti et les lois de l’État dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que les règles relatives à la prévention et à la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques négatives. Ils ont enfreint les règles concernant les interdictions faites aux membres du Parti et leur devoir d’exemplarité, causant de très graves conséquences et portant gravement atteinte à la réputation des organisations du Parti et des organismes où ils travaillent, justifiant des sanctions disciplinaires.

Compte tenu de la gravité et des conséquences des violations, ainsi que de leurs causes, et conformément aux règlements du Parti, la Commission centrale de contrôle a décidé d’exclure du Parti Dâu Van Diên et Nguyên Duc Toàn.

Elle a par ailleurs proposé aux autorités compétentes d’examiner et de prendre des mesures disciplinaires à l’encontre de Trân Van Thuân.

Lors de cette même session, la Commission centrale de contrôle a également examiné et réglé une plainte concernant une sanction disciplinaire du Parti et conclu plusieurs autres dossiers importants.

VNA/CVN