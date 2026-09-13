Quelque 1.500 pharmacies Long Châu livreront les médicaments à l’aide de scooters Green SM

La société par actions de mobilité verte et intelligente GSM a officiellement conclu un accord de coopération avec le réseau de pharmacies et de centres de vaccination Long Châu afin de mettre en place un service de livraison de médicaments et de produits de santé à l’aide de scooters électriques Green SM.

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Le programme est immédiatement déployé dans plus de 1.500 pharmacies Long Châu réparties dans 19 grandes provinces et villes, notamment Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang, Hai Phong, Cân Tho, Long An et Quang Ninh. Les deux parties prévoient d’étendre progressivement le service afin de couvrir l’ensemble du réseau Long Châu à l’échelle nationale d’ici 2027.

Selon l’accord, toutes les commandes de Long Châu prises en charge par Green SM sont soumises à une procédure de livraison rigoureuse, allant de la vérification de l’identité du destinataire et de la mise à jour du statut de la livraison en temps réel à la gestion des incidents éventuels et au processus de retour des produits. La coordination des livraisons est intégrée aux plateformes numériques des deux entreprises afin d’optimiser les délais et d’assurer le contrôle de la qualité.

Par ailleurs, les "chauffeurs verts" de Green SM bénéficient d’une formation approfondie portant notamment sur la réception et la conservation des produits médicaux, la protection des données des clients ainsi que la gestion des situations imprévues.

Selon Trân Thanh Thuy, directrice générale adjointe chargée des opérations deux-roues et de la livraison à l’international de GSM, la logistique verte est progressivement devenue un maillon essentiel de la chaîne de valeur du commerce de détail, répondant simultanément aux exigences de rapidité, de qualité et de responsabilité environnementale.

Du côté de Long Châu, Nguyên Thi Bich Hanh, directrice de la communication, souligne que la coopération avec Green SM contribue à parachever un écosystème moderne de soins de santé, en répondant aux besoins de rapidité et de commodité de la population.

Cette nouvelle étape contribue à renforcer la position des deux marques sur le marché. Long Châu compte actuellement plus de 2700 pharmacies et 230 centres de vaccination à travers le pays. De son côté, Green SM détenait 33,7% des parts du marché de la livraison en deux-roues en juin 2026, selon Mordor Intelligence. Une enquête réalisée par Q&Me indique par ailleurs que 52% des utilisateurs dans les grandes villes privilégient Green SM Express.

Avant Long Châu, Green SM avait déjà déployé ses services de logistique verte auprès de nombreux grands partenaires tels que Shopee, Jollibee et Aeon Mall. L’introduction de scooters électriques pour assurer le dernier kilomètre de la livraison de produits de santé est considérée comme une démarche stratégique, contribuant à accélérer la transition vers un modèle de transport plus durable au Vietnam.

Texte et photo : Minh Thu/CVN