Vœux vietnamiens pour le Nouvel An du Laos et du Cambodge

À l'occasion du Nouvel An Boun Pi May du Laos et Chol Chnam Thmay du Cambodge, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a envoyé une lettre de félicitations et un panier de fleurs au secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), président lao Thongloun Sisoulith, et au président du Parti du peuple cambodgien (PPC), Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen.

Le président Luong Cuong a envoyé un panier de fleurs et une lettre de félicitations au secrétaire général du PPRL et président du Laos, Thongloun Sisoulith, au Roi du Cambodge, Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a fait de même auprès des ses homologues lao Sonexay Siphandone et cambodgien Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet.

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a envoyé un panier de fleurs et une lettre de félicitations au président de l'AN du Laos Xaysomphone Phomvihane, au président du Sénat cambodgien Samdech Moha Sena Padei Techo Hun Sen et à la présidente de l'Assemblée nationale cambodgienne Samdech Moha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary.

Dans leur lettre adressée au secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith et aux hauts dirigeants lao, le secrétaire général Tô Lâm et les hauts dirigeants vietnamiens ont exprimé leur fierté quant aux réalisations significatives obtenues par le Parti, l'État et le peuple frères du Laos au cours de l'année écoulée. Ils se sont déclarés convaincu que sous la direction du PPRL, du gouvernement et de l'Assemblée nationale, le pays et le peuple frères du Laos surmonteraient les difficultés et continueraient d'obtenir de grandes réalisations dans son processus de réforme.

En ce qui concerne le Cambodge, les dirigeants vietnamiens ont salué les progrès du pays malgré les défis de l'année écoulée, soulignant le rôle stabilisateur du roi Norodom Sihamoni et la continuité politique sous la direction du PPC. Ils ont également exprimé leur soutien au programme politique 2023-2028 du parti au pouvoir et à la stratégie du Pentagone promue par le gouvernement cambodgien.

Ils se sont déclarés convaincus que sous le règne éclairé du Roi Norodom Sihamoni et la ligne politique juste du PPC dirigé par le président Hun Sen, le programme politique du PPC pour la période 2023-2028 et la stratégie Pentagone du gouvernement royal cambodgien seront mis en œuvre avec succès, apportant des avantages pratiques au peuple cambodgien.

En outre, les dirigeants vietnamiens sont convaincus que les résultats positifs obtenus lors de la réunion de haut niveau entre le Bureau politique du PCV et la Permanence du PPC, ainsi que de la réunion entre les leaders de trois partis du Vietnam, du Cambodge et du Laos en février dernier, seront concrétisés par les deux parties, contribuant à approfondir les relations de bon voisinage, d'amitié traditionnelle, de coopération globale et durable à long terme entre les deux pays.

À cette occasion, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a adressé des messages de félicitations au vice-Premier ministre lao Saleumxay Kommasith, au ministre lao des Affaires étrangères, Thongsavanh Phomvihane, au chef par intérim de la Commission des affaires étrangères du Comité central du PPRL, Bounleua Phandanouvong, au vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Cambodge, chef de la Commission des affaires étrangères du Comité central du PPC, Prak Sokhonn.

VNA/CVN