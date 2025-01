Vœux du Nouvel An aux habitants et soldats de l'île de Ly Son

Le navire 390 a conduit une délégation de travail à l'île de Ly Sơn, dans la province de Quang Ngai (Centre), pour rendre visite et présenter ses vœux du Têt aux habitants et soldats de la Région navale 3.

Photo : VNA/CVN

La visite a débuté par une cérémonie solennelle de lever du drapeau national, au cours de laquelle la délégation a écouté les dix serments d'honneur de l'Armée populaire du Vietnam.

Sur l'île, le colonel Pham Dinh Thanh, commissaire politique adjoint de la Région navale 3, a transmis ses meilleurs vœux aux habitants et soldats de Ly Son. Il a réaffirmé le rôle stratégique de la station radar 550 dans la protection de la souveraineté maritime et insulaire du pays. Malgré des conditions de vie et de travail difficiles, les soldats et habitants ont démontré une résilience exemplaire, remplissant leurs missions et renforçant la sécurité maritime ainsi que la défense nationale.

Le colonel Nguyên Hoàng Minh, chef du Commandement militaire de Binh Duong, a encouragé les soldats à rester fermes et déterminés face aux défis, tout en réitérant leur rôle crucial dans la protection de la Patrie.

La délégation a offert des cadeaux du Têt aux habitants et aux soldats de Ly Sơn, marquant l'esprit de solidarité et de reconnaissance envers ceux qui veillent sur les frontières maritimes du pays. Des activités d'échange culturel ont également été organisées, créant une ambiance chaleureuse et festive.

Après quelques heures de visite, le navire 390 a quitté l'île, laissant derrière lui un fort sentiment d'attachement et de gratitude envers les habitants et les soldats qui, jour et nuit, assurent la souveraineté maritime et la sécurité du Vietnam.

VNA/CVN