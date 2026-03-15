"Couleurs culturelles" 2026 : la jeunesse francophone à l’honneur à Hanoï

L’Université de langues et d’études internationales (ULIS) a organisé, le 14 mars à Hanoï, la fête "Couleurs culturelles" 2026. Expositions, activités artistiques et échanges académiques ont illustré la richesse de la francophonie et l’engagement dynamique de la jeunesse.

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Afin de célébrer la diversité et la vitalité de la langue française à travers des activités culturelles, académiques et artistiques, tout en favorisant les échanges et le rayonnement de la Francophonie, l’ULIS organise chaque année depuis 2015 la fête "Couleurs culturelles". Au fil du temps, cet événement est devenu un rendez-vous incontournable pour célébrer la vitalité du français et la richesse culturelle de l’espace francophone.

"Cette année, notre célébration s’inscrit sous le signe d’une thématique audacieuse et inspirante : Génération Z, génération paix ? Contributions de la jeunesse pour un monde plus apaisé, en écho au thème retenu par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). En tant qu’éducateurs, nous voyons en vous, chers étudiants de la génération Z, non seulement l’avenir, mais aussi les acteurs du présent. Face aux défis contemporains, votre maîtrise du français constitue un outil de dialogue, de cohésion sociale et de construction d’une paix durable", a souligné Hoa Ngoc Son, vice-recteur de l’ULIS.

Cette fête a été organisée en collaboration avec plusieurs partenaires de la Francophonie, que sont l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), le Centre régional francophone pour l’Asie-Pacifique (CREFAP), l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), l’ambassade de France au Vietnam, la Délégation Wallonie-Bruxelles au Vietnam, l’Association des professeurs de français de Hanoï et l’Association d’amitié Vietnam - France de Hanoï.

En réunissant ambassades, entreprises et établissements scolaires - du primaire à l’université -, cette journée constitue un carrefour de rencontres important pour renforcer les liens au sein de la communauté francophone du Nord du Vietnam.

Une jeunesse engagée pour la paix et la coopération

Vecteur de valeurs telles que le vivre-ensemble, la tolérance et le respect de la diversité, la langue française est une langue-monde, la seule, avec l’anglais, à être parlée sur tous les continents. Elle est aussi une langue moderne et vivante, langue de l’emploi et de l’innovation, mais également langue de culture et d’opportunités.

“Cette année, nous célébrons ensemble la Journée internationale de la Francophonie à travers différentes activités éducatives, ludiques et culturelles. Je saisis cette occasion pour remercier le Département de français de l’ULIS, partenaire de longue date de l’OIF, pour l’organisation de cet événement. Votre dynamisme, votre enthousiasme et votre engagement en faveur de la promotion de la francophonie au Vietnam sont hautement appréciés”, a déclaré Kaloyan Kolev, spécialiste de programme chargé de la coopération à la Représentation régionale de l’OIF pour l’Asie-Pacifique (REPAP).

“Je me réjouis particulièrement de l’initiative de la fête Couleurs culturelles, organisée par l’ULIS, qui illustre de manière vivante et créative la vitalité du dialogue universitaire entre la France et le Vietnam”, a indiqué l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet.

Plongée dans la diversité culturelle francophone

La fête "Couleurs culturelles" 2026 a proposé un programme riche et immersif, offrant aux participants une véritable plongée au cœur de la diversité francophone.

L’événement s’est ouvert par une cérémonie officielle organisée à l’amphithéâtre Vu Dinh Liên, marquant le lancement des festivités et réunissant représentants des institutions partenaires, ambassades et membres de la communauté éducative.

Parmi les temps forts figurait l’exposition "Mosaïque francophone : la jeunesse en création", mettant en lumière les travaux académiques et les projets innovants réalisés par les étudiants du Département de français de l’ULIS tout au long de l’année. Cette vitrine artistique et intellectuelle a illustré la créativité et l’engagement de la jeune génération francophone.

Un espace intitulé "Voyage au cœur des pays francophones" a invité les visiteurs à découvrir la richesse culturelle du monde francophone. À travers des stands interactifs, le public a pu participer à des quiz, des dégustations et divers ateliers permettant d’explorer les traditions et les spécificités de plusieurs pays membres de la Francophonie.

Le patrimoine local valorisé à travers le projet Trilaf

L’événement a également accordé une attention particulière au projet Trilaf (Tri Lễ, patrimoine vivant et avenir durable), qui disposait d’un espace dédié. Cette initiative met en valeur le patrimoine local, notamment l’artisanat traditionnel du nón lá (chapeau conique), tout en promouvant les valeurs de solidarité et de coopération au sein de la Francophonie.

Tout au long de la journée, des animations culturelles - musique, chants et danses - ont rythmé la programmation, accompagnées d’un espace consacré aux jeux traditionnels, créant une atmosphère festive et conviviale.

"Il y a quelque chose de profondément pertinent dans l’idée de célébrer la Journée internationale de la Francophonie ici, dans ces murs. Ici, où le français n’est pas seulement une discipline enseignée dans les amphithéâtres, mais une langue vivante, portée par des voix jeunes, créatives et engagées", a affirmé Nicolas Mainetti, directeur régional de l’AUF Asie-Pacifique.

L’édition 2026 de "Couleurs culturelles" a marqué les esprits et laissé une empreinte mémorable au sein de la communauté francophone. En mettant à l’honneur l’engagement des nombreux acteurs œuvrant au développement de la Francophonie, l’événement a également célébré la richesse et la diversité des cultures francophones. Il a ainsi contribué à consolider la présence et le rayonnement de la langue française en Asie, et plus particulièrement au Vietnam.

Texte et photos : Quê Anh/CVN