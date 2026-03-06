Élections législatives 2026 : des représentants à la hauteur des attentes

Prévues le 15 mars 2026, les élections des députés de la XVI e Assemblée nationale et des conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 constituent un événement politique majeur. Les députés soulignent l’exigence de choisir des représentants compétents, intègres et proches des citoyens.

Photo : CTV/CVN

Le scrutin législatif et local de 2026 intervient dans un contexte politique et institutionnel particulier. Il vise à sélectionner des représentants capables d’exprimer la volonté et les aspirations du peuple, tout en contribuant au renforcement de l’État de droit socialiste du Vietnam.

Pour Nguyên Thi Viêt Nga, députée des XIVe et XVe législatures et vice-cheffe de la délégation des députés de Hai Phong, ces élections se déroulent à un moment charnière pour le développement du pays.

Elles interviennent d’abord après le succès du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam, alors que le pays met en œuvre de grandes orientations stratégiques en matière de science et de technologie, d’innovation, de transformation numérique, d’intégration internationale, ainsi que d’amélioration des institutions et de développement du secteur privé.

Photo : CTV/CVN

Le scrutin se tient également dans un contexte de réorganisation de l’appareil d’État, visant à le rendre plus rationalisé, plus efficace et plus performant. Les ajustements des limites administratives et les évolutions du modèle de gouvernance locale exigent des représentants dotés d’une vision nouvelle et d’une capacité d’adaptation.

Enfin, le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement caractérisée par l’ambition d’une croissance plus rapide et de meilleure qualité, reposant notamment sur l’innovation et les ressources humaines qualifiées.

Ce contexte crée également des conditions favorables à l’organisation des élections. "La conscience politique des citoyens ne cesse de s’élever, tandis que les exigences de transparence, de responsabilité et d’efficacité des organes élus deviennent plus fortes", souligne Mme Viêt Nga.

Elle ajoute que le développement des technologies numériques contribue aussi à améliorer la diffusion d’informations sur les candidats et à renforcer la transparence du processus électoral.

Des attentes croissantes

Selon Trinh Thi Tu Anh, députée de la province de Lâm Dông, ces élections interviennent à une période où le pays nourrit des ambitions plus élevées de croissance rapide et durable.

Photo : CTV/CVN

Dans ce contexte, les attentes des électeurs se font plus précises. Les citoyens ne souhaitent plus seulement des représentants proches du peuple, mais aussi des élus capables d’analyser les politiques publiques, de détecter les problèmes concrets et de promouvoir des solutions efficaces.

La transformation numérique nationale influence également l’organisation du scrutin et l’activité des organes élus. La numérisation des données électorales et le développement des interactions en ligne entre élus et citoyens exigent des représentants dotés d’une capacité d’adaptation et d’un esprit ouvert face aux nouvelles formes de gouvernance.

"Dans une société en mutation rapide, les électeurs disposent de davantage d’informations et peuvent suivre de plus près l’action des représentants. Cette évolution crée une pression positive qui pousse les élus à améliorer constamment la qualité de leur action", explique Mme Tu Anh.

Renforcer la qualité des représentants

Pour Pham Van Hoa, député de la province de Dông Thap et membre de la Commission des lois de l’Assemblée nationale, ces élections constituent un événement politique majeur qui intervient dans la continuité du succès du XIVe Congrès du Parti.

Photo : CTV/CVN

Le calendrier électoral présente également une nouveauté notable. La date du scrutin a été fixée au 15 mars 2026, soit plus tôt que lors des mandats précédents. Les résultats devraient être annoncés le 22 mars et la première session de la XVIe Assemblée nationale est prévue le 6 avril.

Selon lui, cette décision permet d’assurer une transition plus rapide et plus cohérente dans la mise en place des nouvelles institutions.

"Raccourcir l’intervalle entre le Congrès du Parti et les élections est une décision pertinente qui permet de garantir la continuité et la stabilité du système politique", estime M. Van Hoa.

Dans le même temps, les critères de sélection des représentants sont appelés à devenir plus exigeants. Dans un contexte de développement fondé sur la science, la technologie et l’économie numérique, les élus doivent non seulement faire preuve de dévouement, mais aussi posséder une solide capacité d’analyse des politiques publiques et une bonne compréhension du droit.

Courage et responsabilité

Pour Nguyên Thi Viêt Nga, un représentant du peuple doit réunir trois éléments essentiels : le courage, la responsabilité et la proximité avec les citoyens.

Photo : VNA/CVN

Le courage signifie la capacité de s’exprimer ouvertement au Parlement, de défendre ses convictions et de ne pas éviter les questions difficiles.

La responsabilité implique de suivre jusqu’au bout les recommandations des électeurs et de rendre compte des résultats obtenus.

La proximité suppose un dialogue régulier et sincère avec les citoyens, au-delà des rencontres formelles.

Elle souligne également l’importance de quatre qualités fondamentales : l’intégrité, la compétence, l’engagement et la proximité avec le peuple.

"L’intégrité est la condition essentielle. Les représentants doivent agir dans l’intérêt général, sans être influencés par des intérêts personnels ou de groupe", affirme-t-elle.

Représenter réellement le peuple

Pour Trinh Thi Tu Anh, la représentation politique doit se traduire par des actions concrètes.

Photo : VNA/CVN

Un député doit d’abord comprendre les préoccupations de la population à travers un contact régulier avec les électeurs et une écoute attentive des opinions diverses.

Il doit également avoir le courage de s’exprimer et de refléter fidèlement les problèmes existants, y compris les questions sensibles.

Enfin, le rôle d’un représentant ne s’arrête pas à une intervention au Parlement ou à une question adressée au gouvernement.

"Un député ne peut pas seulement représenter le peuple en théorie. Il doit transformer la voix des électeurs en politiques concrètes et suivre leur mise en œuvre jusqu’à obtenir des résultats réels", souligne-t-elle.

Dans cette perspective, elle insiste sur plusieurs exigences fondamentales pour les futurs élus : une solide conviction politique, l’intégrité et la transparence, la compétence professionnelle et un fort sens du service public.

Un scrutin porteur d’espoir

À l’approche du scrutin du 15 mars, les députés expriment leur confiance dans la maturité politique des électeurs vietnamiens.

Photo : VNA/CVN

"Chaque vote est un choix pour l’avenir du pays. En s’informant attentivement sur les candidats et en votant de manière responsable, les citoyens contribuent directement à la qualité de l’Assemblée nationale et des conseils populaires pour les cinq prochaines années", déclare Mme Viêt Nga.

Tous espèrent que la XVIe Assemblée nationale réunira à la fois des représentants expérimentés et de nouveaux visages porteurs d’enthousiasme et d’idées novatrices, afin de répondre aux attentes croissantes de la société vietnamienne.

Thao Nguyên/CVN