UNICEF : engagement à soutenir le Sénégal dans la protection des droits des enfants

Le nouveau représentant du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) au Sénégal, Jacques Boyer, a réaffirmé l'engagement de l'agence onusienne à soutenir le gouvernement sénégalais dans la promotion et la protection des droits des enfants, a rapporté lundi 16 septembre l'Agence de presse sénégalaise (APS).

Photo : CTV/CVN

"Ensemble avec nos partenaires gouvernementaux, la société civile et les communautés, nous continuerons à œuvrer pour que chaque enfant ait accès à ses droits fondamentaux, qu'il s'agisse d'une éducation de qualité, de soins de santé ou de la protection contre les violences", a indiqué M. Boyer.

M. Boyer s'est exprimé vendredi dernier 13 septembre à Dakar lors d'une audience avec la ministre sénégalaise de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yacine Fall, à qui il présentait sa lettre d'accréditation en tant que représentant de l'UNICEF au Sénégal, selon la même source.

Tout en se disant "honoré de prendre fonction au moment où l'UNICEF démarre un nouveau Programme de coopération avec le gouvernement du Sénégal pour la période 2024-2028", il a promis de "renforcer" les actions pour "bâtir un avenir plus équitable et durable pour tous les enfants, adolescents et jeunes du Sénégal".

Xinhua/VNA/CVN