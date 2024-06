Le Sénégal et la Gambie s'engagent à trouver des solutions aux problèmes frontaliers

Le Sénégal et la Gambie s'engagent à poursuivre les discussions en vue de trouver "des solutions pérennes'' aux problèmes constatés à leur frontière, selon un document publié mercredi 5 juin à Dakar, à l'issue d'une réunion de la Commission mixte sénégalo-gambienne de gestion des frontières tenue récemment dans la capitale sénégalaise.

Photo : AFP/VNA/CVN

Un groupe de travail sera mis en place pour analyser "les documents collectés, compilés et présentés par la commission de chaque pays", indique la même source, ajoutant que les délégations sénégalaise et gambienne ont préconisé la finalisation d'un accord cadre et la tenue d'activités de sensibilisation le long de la frontière afin de permettre aux populations locales de poursuivre leurs différentes activités agropastorales.

Les deux parties ont également souligné la nécessité d'intensifier les patrouilles mixtes le long de la frontière entre les deux pays et la création d'un Fonds commun au Secrétariat permanent sénégalo-gambien pour les activités de la Commission mixte de gestion des frontières, souligne le document.

II relève en outre que les deux pays se sont réjouis des "avancées constatées'' à travers, entre autres, l'organisation de patrouilles mixtes par leurs forces armées et la mise en place d'un Comité militaire mixte.

Xinhua/VNA/CVN