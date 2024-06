L'UNICEF accélère son aide aux enfants afghans sur fond d'inondations

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) intensifie ses efforts d'aide humanitaire au profit de dizaines de milliers d'enfants en Afghanistan qui souffrent des inondations persistantes affectant des régions telles que celles de Baghlan, de Badakhchan et de Ghor, a rapporté lundi 3 juin le site d'informations de l'ONU.

Les inondations dévastatrices qui ont frappé l'Afghanistan récemment ont fait environ 350 morts, dont de nombreux enfants, et ont détruit plus de 7.800 foyers, faisant plus de 5.000 familles déplacées.

L'UNICEF a répondu à la crise en fournissant aux communautés affectées des denrées essentielles telles que l'eau potable et des kits d'hygiène comprenant savon, brosses à dent et d'autres produits. L'agence a également organisé des séances de formation sur le lavage de main et le bon stockage de l'eau afin d'aider à atténuer les risques provoqués par cette catastrophe naturelle en cours.

Le représentant de l'UNICEF en Afghanistan, Tajudin Oyewale, a souligné la nécessité pour la communauté internationale de "redoubler d'efforts et d'investissements pour aider les communautés à atténuer l'impact des changements climatiques sur les enfants et à s'y adapter".

