Le Japon enregistre un nombre record de 36,25 millions de personnes âgées

La part de la population japonaise ayant 65 ans et plus a atteint le nombre record de 36,25 millions d'habitants, selon les données publiées dimanche 15 septembre par le gouvernement japonais.

Photo : AFP/VNA/CVN

Cela représente 20.000 personnes de plus que l'année précédente, d'après un rapport du ministère de l'Intérieur publié à la veille de la Journée nationale du respect pour les personnes âgées.

En date de dimanche15 septembre, les habitants âgés de 65 ans et plus représentent 29,3% de la population totale japonaise, un autre record supérieur de 0,2 points de pourcentage à l'année précédente.

Lorsque l'on décompose cette tranche d'âge, on dénombre 15,72 millions d'hommes âgés, soit 26,1% de la population masculine japonaise, tandis que les 20,53 millions de femmes âgées représentent 32,3% de la population féminine, révèlent les données du ministère.

La tendance du vieillissement de la population persiste depuis les années 1950 et elle devrait se poursuivre. Les estimations de l'Institut national de la recherche sur la population et la sécurité sociale suggèrent que d'ici à 2040, quand les baby-boomers japonais de seconde génération, nés entre 1971 et 1974, auront 65 ans, la proportion de personnes âgées au sein de la population totale s'élèvera à 34,8%.

AFP/VNA/CVN