Le typhon Bebinca, le plus fort depuis 1949, touche terre à Shanghai

Shanghai, capitale économique de la Chine, a été frappée lundi matin 16 septembre par le typhon Bebinca, le plus fort à y toucher terre depuis 1949, les vents violents et les pluies torrentielles provoquant l'annulation de vols et l'évacuation d'habitants.

D'abord passé par le Japon, le typhon Bebinca a touché terre dans l'est de la ville, à Lingang New City dans le district de Pudong, vers 07h30 (23h30 GMT dimanche 15 septembre) et l'alerte rouge a été déclenchée.

"La vitesse maximale du vent, près du centre du typhon, était de 42 m par seconde au moment de toucher terre", ce qui en fait "le typhon le plus fort à toucher terre à Shanghai depuis 1949", selon la télévision chinoise CCTV, précisant qu'il surpasse ainsi celui de cette année-là, le typhon Gloria.

Tous les vols ont été annulés dans les deux principaux aéroports de Shanghai à l'approche de ce typhon sur la côte Est, l'une des zones les plus peuplées du pays.

La municipalité de Shanghai a conseillé à ses 25 millions d'habitants de ne pas sortir de chez eux, tandis que dans le district de Chongming, une île située à l'embouchure du fleuve Yangtze, 9.000 personnes ont été évacuées.

Les autoroutes ont-elles été fermées dès 01h00, et une limite de 40 km heure a été fixée dans les rues de la ville.

L'arrivée du typhon coïncidant avec la Fête de la mi-automne, un jour férié dans le pays, l'opérateur ferroviaire s'attendait à 74 millions de voyages pendant les vacances, a rapporté samedi l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

Le ministère de la Gestion des catastrophes avait donc appelé les fonctionnaires à la vigilance, mettant en garde face à la "forte mobilité" de la population.

Chutes d'arbres

Selon CCTV, Bebinca devrait "pénétrer profondément à l'intérieur des terres", provoquant de fortes pluies et des vents violents dans les provinces du Jiangsu, du Zhejiang et d'Anhui.

Lundi matin 16 septembre, le quartier général du contrôle des inondations de Shanghai avait déjà reçu des dizaines de rapports d'accidents dus au typhon, principalement des chutes d'arbres et de panneaux d'affichage, a également rapporté la télévision d'État.

La chaîne a diffusé des images d'un journaliste sur la côte de Zhoushan, dans la province du Zhejiang, où de grandes vagues s'abattaient sur le littoral. "Si je sors dans la tempête, je peux à peine parler", témoignait le journaliste. "À la surface de la mer, les vagues se succèdent et sont de plus en plus grosses", ajoutait-il.

Le service météorologique avait émis dimanche des avertissements orange de typhon - le deuxième niveau le plus élevé dans un système à quatre niveaux - pour plusieurs districts de Shanghai et certaines zones des provinces voisines.

Début septembre, un autre typhon, Yagi, avait frappé l'île chinoise de Hainan (Sud) en faisant au moins quatre morts et 95 blessés, d'après les autorités.

Bebinca est auparavant passé sur l'île japonaise d'Amami (Sud) dans la nuit de samedi à dimanche, soufflant des vents mesurés à 198 km/h, selon l'Agence météorologique japonaise, qui a fait état d'un "risque de glissements de terrain en raison des fortes pluies".

Vendredi 13 septembre, encore sous forme de tempête tropicale, Bebinca avait touché les Philippines et provoqué la mort de six personnes, tuées par la chute d'arbres.

Un autre typhon, Yagi, qui a frappé l'Asie du Sud-Est le week-end dernier, a lui fait plus de 400 morts, essentiellement au Myanmar et au Vietnam, mais aussi au Laos et en Thaïlande, selon les chiffres officiels.

