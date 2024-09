L'Indonésie et les Philippines mènent une patrouille conjointe en mer

Photo : Antara/CVN

Plus précisément, les navires de guerre indonésiens KRI Marlin-877 et philippins BRP Artemio Ricarte (PS37) ont été déployés pour la mission du 5 au 14 septembre, selon le colonel Widyo Sasongko, chef du bureau d'information du commandement de la deuxième flotte de la marine indonésienne.

La patrouille conjointe a été officiellement lancée le 9 septembre à la base navale Felix Apolinario à Davao, aux Philippines, en présence du commandant de la base navale VIII de Manado de la marine indonésienne, le commodore May Franky Pasuna Sihombing.

May Franky Pasuna Sihombing a déclaré que la patrouille coordonnée est une activité régulière des deux Marines basée sur un accord frontalier signé en 1956, qui a également fourni la base juridique pour le développement d'un comité frontalier conjoint, établi pour assurer le bon déroulement des activités frontalières et transfrontalières traditionnelles et des opérations de patrouille dans la frontière maritime des pays, ainsi que pour accélérer la résolution des problèmes survenant à la frontière maritime.

L'Indonésie et les Philippines partagent des frontières maritimes à Sulawesi et dans la mer de Sulu. La zone est connue pour être fréquentée par les pirates et les terroristes affiliés à Abu Sayyaf. C'est également une voie de passage pour la contrebande transfrontalière et la traite d'êtres humains.

VNA/CVN