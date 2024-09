Le typhon Yagi fait 74 morts au Myanmar et provoque des inondations en Thaïlande et au Laos

Le Global New Light of Myanmar a rapporté le 15 septembre qu'au soir du 13 septembre, les inondations et les glissements de terrain déclenchés par le typhon Yagi dans le pays avaient fait 74 morts et 89 disparus.