Les Philippines et la R. de Corée conviennent de renforcer leurs relations bilatérales

Les ministres des Affaires étrangères de la République de Corée et des Philippines ont convenu le 7 août de redoubler d'efforts pour élever officiellement leurs relations bilatérales au niveau de "partenariat stratégique" au cours de cette année, un engagement partagé par les dirigeants des deux pays, selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap.

Photo : Yonhap/VNA/CVN

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Cho Tae-yul, a réaffirmé son engagement à élargir les liens lors des entretiens avec son homologue philippin Enrique Manalo, a déclaré le bureau du ministère sud-coréen des Affaires étrangères.

Au cours des entretiens, Cho Tae-yul a déclaré que la République de Corée et les Philippines étaient deux pays "géopolitiquement importants" dans l'Indo-Pacifique, et a souligné la nécessité de renforcer la coopération stratégique bilatérale pour assurer la paix et la prospérité régionales.

Les Philippines sont également un partenaire essentiel de la stratégie indo-pacifique de la République de Corée et de l'Initiative de solidarité République de Corée - ASEAN, une initiative diplomatique historique de la République de Corée visant à renforcer son partenariat avec l'ASEAN, a-t-il déclaré.

Le responsable sud-coréen a affirmé son engagement à travailler avec les Philippines pour ouvrir un nouveau chapitre en établissant un partenariat stratégique entre les deux pays dans les mois à venir. Il a exprimé son espoir que davantage d'entreprises sud-coréennes puissent participer aux efforts de Manille pour renforcer ses capacités de défense.

Les ministres ont également convenu de travailler ensemble pour la ratification rapide d'un accord de libre-échange bilatéral (ALE) signé en septembre de l'année dernière, afin que les populations des deux pays puissent bénéficier de ce pacte.

En outre, Cho Tae-yul a déclaré que la République de Corée prévoyait d'aider les Philippines à faire face aux pénuries de riz, non seulement par une aide en nature, mais aussi en termes d'infrastructures et de modernisation agricole.

Auparavant, en mars, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et son homologue philippin Ferdinand Marcos Jr. avaient convenu, dans des lettres échangées à l'occasion du 75e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales, de faire pression pour que les relations bilatérales soient améliorées en un partenariat stratégique.

VNA/CVN