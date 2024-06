L'IDM propice à la réalisation des ODD, selon la cheffe de la CNUCED

>> Le monde risque de rater les Objectifs de développement durable, prévient l'ONU

>> Le secrétaire général de l'ONU appelle à un plan mondial pour sauver les ODD

Photo : AFP/VNA/CVN

L'IDM est un excellent cadre qui s'aligne sur la mission de l'ONU visant à réaliser les ODD, en particulier dans des domaines tels que le développement vert, la sécurité alimentaire et les infrastructures, a indiqué Mme Grynspan à Xinhua dans une récente interview à Genève.

L'IDM préconise des infrastructures qui "seront adaptées aux besoins de la population pour atteindre les ODD", a-t-elle souligné.

Alors que la CNUCED célèbre cette année son 60e anniversaire, Mme Grynspan a appelé à l'élargissement et à l'approfondissement de la coopération internationale. "L'IDM est une contribution à cet objectif", a-t-elle ajouté.

La CNUCED est une voix en faveur du renforcement du développement dans le monde en développement et elle consacrera ses efforts à l'avenir à la mise en place d'un cadre international plus inclusif, plus équitable et plus durable pour le monde en développement, a-t-elle dit.

Mme Grynspan a salué la coopération de longue date entre la CNUCED et la Chine. "Nous croyons au libre-échange ; nous croyons à la contribution du commerce et de l'investissement au développement."

La CNUCED considère la Chine comme "un exemple très important de développement aux XXe et XXIe siècles" et "apprend de l'expérience de la Chine", a-t-elle déclaré.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'année dernière, Mme Grynspan a participé à la première édition de l'Exposition internationale des chaînes d'approvisionnement de Chine (CISCE). L'événement montre "l'engagement de la Chine en faveur du libre-échange" et sa volonté de rendre le commerce "inclusif pour le monde entier", a-t-elle déclaré.

"Nous devons rendre le commerce et les investissements plus inclusifs, plus verts et plus durables", a-t-elle souligné.

Mme Grynspan a salué les contributions importantes de la Chine aux programmes de coopération technique de la CNUCED, qui aident les pays dans la numérisation et la facilitation du commerce, "afin qu'ils puissent participer de manière plus significative à l'économie internationale".

La CNUCED est l'une des principales organisations qui aident les pays à coopérer dans des domaines tels que le commerce et la facilitation du commerce, ce qui est important pour "une concurrence saine et une coopération plus approfondie", a-t-elle dit.

En tant qu'organisation basée sur les États membres, la CNUCED a besoin de l'engagement de ses membres pour répondre à des voix et des situations différentes, a-t-elle ajouté.

Mme Grynspan a également appelé au dialogue entre le Sud et le Nord.

Basée à Genève, la CNUCED a été créée en 1964 en tant qu'organisation intergouvernementale chargée de promouvoir les intérêts des pays en développement dans le commerce mondial.

Xinhua/VNA/CVN