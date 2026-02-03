Hommage solennel au Président Hô Chi Minh pour le 96e anniversaire du Parti

En l’honneur du 96 e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930 - 3 février 2026), le matin du 3 février, une délégation représentant le Comité central du Parti, l’Assemblée nationale, le président de la République, le gouvernement et le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, s’est rendue au Mausolée de Hô Chi Minh, à Hanoï, pour lui rendre hommage.

Photo : VNA/CVN

La délégation comprenait notamment le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, le président de la République Luong Cuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, le permanent du Secrétariat Trân Câm Tu, la présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam Bùi Thi Minh Hoài, ainsi que d’anciens dirigeants du Parti et de l’État, dont l’ancien secrétaire général Nông Duc Manh, l’ancien Premier ministre Nguyên Tân Dung et les anciens présidents de l’Assemblée nationale Nguyên Sinh Hùng et Nguyên Thi Kim Ngân.

Photo : VNA/CVN

Une gerbe de fleurs portant l’inscription "Souvenir éternel au grand Président Hô Chi Minh "a été déposée.La délégation a exprimé son profond respect et sa gratitude envers le Président Hô Chi Minh, fondateur, dirigeant et formateur du Parti communiste du Vietnam, qui a conduit le peuple vietnamien sur la voie de l’indépendance nationale et du socialisme.

À l’occasion de cet anniversaire, célébré dans le sillage du succès du XIVe Congrès national du Parti, les dirigeants ont réaffirmé leur détermination à mettre en œuvre avec succès la Résolution du Congrès, pour un Vietnam pacifique, indépendant, démocratique, riche, puissant, prospère, civilisé et heureux.

La délégation s’est ensuite rendue au Mémorial des Héros morts pour la Patrie, situé rue Bac Son à Hanoï, où une gerbe de fleurs portant l’inscription "Souvenir éternel aux Héros morts pour la Patrie" a été déposée.

Dans la même matinée, des délégations de la Commission militaire centrale - ministère de la Défense, ainsi que de la Commission policière centrale, ont également rendu hommage au Président Hô Chi Minh et aux Héros morts pour la Patrie.

VNA/CVN