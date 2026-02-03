Quand la Résolution se traduit en actions concrètes

Le XIV e Congrès national du Parti a pris des décisions stratégiques et novatrices. Pour transformer la Résolution du Congrès en résultats concrets, il faut "décupler la détermination et centupler l’action" , conformément à l’exigence formulée par le secrétaire général Tô Lâm dans son article intitulé "En avant ! La victoire globale nous appartient!", publié le 25 janvier 2026.

>> Concrétiser l’aspiration à un Vietnam puissant

>> XIVe Congrès du Parti : de grandes aspirations, des pas sûrs

>> Regards internationaux sur le XIVe Congrès du Parti communiste du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Fait notable : pour la première fois en quatorze éditions, un Programme d’action a été promulgué par le Comité central concomitamment à la Résolution du Congrès. Cette innovation vise à concrétiser rapidement et efficacement les documents approuvés.

Le Programme d’action définit des missions, projets et chantiers d’envergure stratégique pour la période 2026-2030. Il précise les responsabilités, identifie les ressources, fixe des calendriers et établit les conditions nécessaires à l’exécution. Il constitue ainsi une base essentielle permettant à chaque échelon et à chaque secteur d’agir conformément à ses compétences, en vue d’atteindre pleinement les objectifs du XIVe Congrès.

Le programme d’action accompagné de la Résolution met tout particulièrement l’accent sur l’exigence de "faire les bons choix - déployer rapidement - mener les actions jusqu’au bout - mesurer les résultats" pour l’ensemble des missions.

Dès la clôture du Congrès, le secrétaire général, au nom du Bureau politique, a signé la Directive n° 01-CT/TW du 23 janvier 2026 relative à la recherche, à l’étude, à la compréhension approfondie, à la communication et à la mise en œuvre de la Résolution du XIVe Congrès.

Photo : VNA/CVN

Cette directive exige une application immédiate, en combinant les méthodes traditionnelles avec l'application de la science et de la technologie, afin de créer l’unité de conscience, de pensée et d’action ainsi qu’un large consensus au sein du Parti, de l’armée et de la population.

À bien des égards, le XIVe Congrès est ainsi qualifié de "Congrès de l’action et de l’aboutissement", avec une exigence élevée : les résultats doivent être visibles et mesurables, renforçant la confiance du peuple envers le Parti.

L’esprit général de la Résolution exige un passage déterminé du "dire" au "faire", érigeant la cohérence entre paroles et actes en principe cardinal de l’action et transformant une prise de conscience approfondie en actions déterminées, et s’attaquant sans concession aux dérives bureaucratiques et formalistes.

Les faits récents confirment que, lorsque les orientations justes du Parti et de l’État sont mises en œuvre par l’ensemble du système politique avec une détermination accrue, les résultats dépassent souvent les attentes.

L’inauguration, le 31 janvier, de l’école en internat inter-degrés primaire-collège de Si Pa Phin (dans le village de Nam Chim 1, commune de Si Sa Phin, province de Diên Biên) en est une illustration. Cet établissement moderne est le premier à être réalisé dans le cadre des orientations humanistes et prospectives arrêtées par le Bureau politique.

Cette dynamique s’inscrit dans la continuité de la décision du 18 juillet 2025 portant sur la construction de 248 écoles à internat dans les communes frontalières terrestres. Grâce à une mobilisation coordonnée du Comité du Parti du gouvernement, des ministères, secteurs, localités et de l'ensemble de la société, 100 écoles ont déjà été lancées dans 18 provinces et villes, avec un objectif d’achèvement avant le 30 août 2026. À Si Pa Phin, le secrétaire général To Lam a officiellement lancé la construction simultanée des 148 établissements restants.

Photo : VNA/CVN

D’autres initiatives emblématiques témoignent de cette capacité à transformer les politiques en "miracles du quotidien". La "Campagne Quang Trung", lancée le 29 janvier 2025 dans la province de Dak Lak, visait à réparer 34.759 logements endommagés et à reconstruire 1.597 maisons détruites. En seulement 35 jours, l’ensemble des objectifs a été atteint, voire dépassé.

Auparavant, le mouvement national d’élimination des logements précaires avait déjà produit des résultats remarquables : en seize mois, plus de 334.000 habitations ont été transformées en logements durables, grâce à une mobilisation de ressources dépassant 24.700 milliards de dongs et à des millions de journées de travail bénévole.

Sur le long terme, les progrès rapides de la réduction durable de la pauvreté pour la période 2021-2025 constituent une autre preuve de la cohérence entre engagements et actions. Le taux de pauvreté multidimensionnelle est passé de 4,4% à 1,3%, tandis que les politiques d’assistance sociale ont été mises en œuvre de manière inclusive, sans laisser personne de côté.

Ces résultats concrets, conjugués à la Résolution du XIVe Congrès - véritable feuille de route du Parti et de l’ensemble du système politique - et à une volonté politique portée à son plus haut niveau, ouvrent résolument la voie à de nouveaux succès pour le Vietnam.

VNA/CVN