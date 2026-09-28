Hô Chi Minh-Ville

Débloquer les investissements et réorganiser son système de santé

Plus de 200 représentants des organismes de gestion, des associations et des entreprises du secteur de la santé se sont réunis le 25 septembre, à Hô Chi Minh-Ville pour échanger sur les solutions aux obstacles administratifs et les orientations stratégiques du secteur.

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Prenant la parole lors de la conférence, Lê Anh Hoàng, directeur adjoint du Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), a souligné l’importance de créer un environnement d’investissement et d’affaires transparent, plaçant les citoyens et les entreprises au cœur de l’action publique. Dans le contexte de la mise en œuvre par Hô Chi Minh-Ville du thème de l’année 2026, "Parachever et améliorer la qualité de l’organisation de l’appareil administratif, débloquer les institutions, faire une percée dans les infrastructures et améliorer l’efficacité du service à la population", ce dialogue constitue un canal direct permettant aux autorités d’écouter les entreprises et de traiter les difficultés rencontrées dans la pratique.

Au-delà des échanges directs, l’ITPC et le Service municipal de la santé continueront à mener des enquêtes et à évaluer le niveau de satisfaction des entreprises, à suivre le traitement de leurs recommandations et à rendre compte au Comité populaire municipal, afin de favoriser des changements institutionnels concrets.

Un système de santé à repenser après la fusion administrative

Présentant les orientations de développement lors de la conférence, Luong Chân Lâp, représentant du Service de la santé, et Nguyên Hoài Nam, directeur adjoint du Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville, ont dressé un état des lieux du système de santé municipal après le tournant majeur que constitue la fusion administrative.

À la suite de cette fusion, la superficie administrative de Hô Chi Minh-Ville est passée de 2.900 à 6.700 km², tandis que sa population dépasse désormais 14 millions d’habitants. Cette évolution entraîne une demande considérable en matière de soins de santé et s’accompagne d’un développement rapide du tissu entrepreneurial dans le secteur médical.

Le nombre de pharmacies est ainsi passé de 8.000 à plus de 18.000 établissements. Le nombre d’entreprises spécialisées dans la distribution en gros de produits pharmaceutiques est passé de 1.100 à environ 1.500, tandis que les entreprises de fournitures et de dispositifs médicaux sont désormais au nombre d’environ 1.500. Le réseau de santé compte actuellement 168 hôpitaux, 13 centres médicaux régionaux disposant de lits d’hospitalisation, 168 stations sanitaires communales et d’arrondissement, ainsi que plusieurs milliers de cliniques générales et spécialisées.

Cependant, Nguyên Hoài Nam a souligné une réalité importante: si le nombre d’hôpitaux privés atteint désormais 94 établissements, la majorité d’entre eux restent de petite ou moyenne taille, certains ne disposant que de dix lits d’hospitalisation. Les lits relevant du secteur privé ne représentent ainsi qu’environ 16 à 18% de la capacité totale du système, ce qui fait encore peser l’essentiel de la pression liée à la fourniture de soins de haute qualité sur le secteur public.

Vers un modèle de santé à plusieurs niveaux et pôles

Face à ce défi, le secteur de la santé de Hô Chi Minh-Ville opère une évolution majeure de son approche, en passant du développement d’hôpitaux pris individuellement à celui de l’ensemble du système, selon un modèle à plusieurs niveaux, plusieurs pôles et plusieurs centres.

Dans ce modèle à plusieurs niveaux, la Ville a transféré la gestion de ses 168 stations sanitaires aux autorités des communes, quartiers et zones administratives spéciales, afin de faire des soins de santé primaires le socle d’un dispositif de prise en charge couvrant l’ensemble du parcours de vie. Ce premier niveau est complété par un niveau de soins de base assuré par les hôpitaux d’accès et un niveau de soins spécialisés et de haute technicité assuré par les établissements de référence.

Dans le cadre du modèle multipolaire, les hôpitaux d’accès sont appelés à devenir des "points de régulation stratégiques", contribuant à réduire la surcharge des établissements situés dans les zones centrales et à limiter les coûts et les déplacements des habitants des zones périphériques.

Parallèlement, le modèle polycentrique prévoit la constitution de cinq pôles de soins spécialisés : le pôle central, situé dans les zones urbaines centrales ; le pôle Tân Kiên, qui accueillera un campus médical aux standards internationaux ; le pôle Thu Duc ; le pôle Binh Duong, dont le projet phare est un hôpital de 1.500 lits, dont l’achèvement est prévu au troisième trimestre 2027 ; et le pôle Bà Rịa-Vung Tàu.

La ville concentre également ses efforts sur la stratégie de développement de sites secondaires pour les hôpitaux de référence, afin d’optimiser les coûts d’investissement. Elle met parallèlement en œuvre une initiative majeure en 2026 : proposer des examens de santé périodiques et des dépistages gratuits à 100 % de la population, tout en lançant la création d’un carnet de santé électronique.

Plus de 54.000 milliards de dôngs d’investissements en PPP

Pour concrétiser ces projets stratégiques - qu’il s’agisse de faire de Hô Chi Minh-Ville un centre régional de soins de santé de l’ASEAN, de développer l’industrie pharmaceutique ou encore de promouvoir une médecine intelligente - la Ville s’emploie activement à mobiliser les ressources de la société.

Le Service de la santé propose actuellement huit projets prioritaires dans le cadre de partenariats public-privé (PPP), pour un investissement total supérieur à 54.000 milliards de dôngs. S’appuyant sur les mécanismes prévus par la Loi sur le développement urbain, la Ville applique également plusieurs politiques incitatives spécifiques aux projets d’investissement dans des établissements de soins spécialisés, d’un montant à partir de 5.000 milliards de dôngs, ainsi qu’aux structures de prise en charge des personnes âgées, à partir de 2.000 milliards de dôngs.

Ces mécanismes ouverts devraient contribuer à attirer davantage de capitaux privés vers les infrastructures de santé au cours des prochaines années.

Des réponses aux préoccupations des entreprises

Lors de la session de dialogue direct, les représentants des services et administrations concernés ainsi que du Service de la santé ont directement répondu à de nombreuses questions considérées comme prioritaires par les entreprises.

Dans le domaine des dispositifs médicaux, les autorités compétentes ont apporté des réponses aux difficultés liées à la classification du niveau de risque des équipements importés, notamment aux différences entre les réglementations internationales et vietnamiennes. Elles ont également abordé la reconnaissance des certificats d’origine électroniques, ainsi que la possibilité d’adapter les déclarations de prix aux fluctuations des taux de change et de les effectuer par groupes de pays d’origine, afin de garantir la continuité des chaînes d’approvisionnement dans le cadre des appels d’offres.

Dans les secteurs pharmaceutique, cosmétique et agroalimentaire, la conférence a clarifié la période transitoire applicable aux procédures administratives relatives à l’étiquetage et aux emballages lorsqu’une entreprise change de nom tout en conservant la même personnalité juridique. Les participants ont également reçu des orientations concernant les critères permettant de démontrer les effets et propriétés annoncés des produits, la conservation des échantillons alimentaires et les exigences en matière d’analyses nécessaires à la déclaration des produits.

Les questions relatives aux ressources humaines et aux réglementations professionnelles ont également suscité un vif intérêt. Le Service de la santé a pris en compte et expliqué les difficultés liées à la procédure de reconnaissance des autorisations d’exercice délivrées à l’étranger, conformément à la Loi de 2023 sur l’examen et le traitement médicaux. Cette évolution vise notamment à faciliter le recrutement, par les hôpitaux privés, de spécialistes internationaux hautement qualifiés.

En matière de gestion, les responsables du Service de la santé ont expliqué l’évolution consistant à passer d’un contrôle préalable à un contrôle a posteriori dans le domaine de la publicité. Les entreprises disposent désormais d’une plus grande autonomie et sont directement responsables du contenu de leurs publicités, à condition que celui-ci soit conforme aux dossiers et autorisations délivrés, sans devoir soumettre préalablement le contenu à l’approbation de l’autorité compétente.

Les entreprises ont par ailleurs été informées en détail du décret n°349, adopté en septembre 2026, portant modification et complément des dispositions relatives aux achats publics dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi sur les marchés publics. Ces nouvelles dispositions doivent notamment permettre aux soumissionnaires de mieux respecter les procédures relatives à la présentation des offres de prix.

La Conférence de dialogue entre les entreprises et les autorités municipales, consacrée au secteur de la santé en 2026, s’est achevée sur plusieurs signaux positifs. Les questions relevant de la compétence des autorités municipales ont reçu des réponses concrètes de la part du Service de la santé et de ses services spécialisés. Quant aux recommandations dépassant les compétences locales, elles ont été enregistrées par le comité d’organisation afin d’être transmises aux ministères et organismes centraux compétents pour examen.

Le fait que l’ITPC et le Service de la santé mènent, immédiatement après la conférence, une enquête destinée à évaluer le niveau de satisfaction des entreprises témoigne de la volonté des autorités de Hô Chi Minh-Ville de renforcer concrètement leur accompagnement du secteur privé. Cette démarche vise à contribuer à l’amélioration d’un environnement d’affaires plus transparent et plus sûr dans le domaine de la santé, avec pour objectif ultime de protéger et d’améliorer la santé de la population.

Texte et photos : Quang Châu/CVN